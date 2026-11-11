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    Einhell dämpft Renditeziel für 2026 - Aktie unter Druck

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Einhell erwartet 8,5 bis 9 Prozent Rendite
    • Umsatzziel bleibt bei 1,2 Milliarden Euro bestehen
    • Power X-Change erzielt 58 Prozent des Umsatzes
    ROUNDUP - Einhell dämpft Renditeziel für 2026 - Aktie unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LANDAU AN DER ISAR (dpa-AFX) - Der Werkzeughersteller Einhell wird nach einem leichten Gewinnrückgang etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Umsatzrendite vor Steuern dürfte statt etwa 9 Prozent noch 8,5 bis 9 Prozent erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Landau an der Isar mit. An seinem Umsatzziel von etwa 1,2 Milliarden Euro hält Vorstandschef Andreas Kroiss jedoch fest. Zentraler Treiber bleibe die Akkuplattform Power X-Change, die in den ersten neun Monaten rund 58 Prozent des Konzernumsatzes ausmachte.

    An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Einhell-Vorzugsaktien verloren gegen Mittag rund 2,7 Prozent auf 65,40 Euro und gehörten zu den schwächeren Titeln im Kleinwerte-Index SDax . Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit 22 Prozent eingebüßt.

    Insgesamt erzielte Einhell in den Monaten Januar bis September einen Umsatz von knapp 911 Millionen Euro und damit eineinhalb Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern gab leicht auf 84,6 Millionen Euro nach. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Überschuss von 58,7 Millionen Euro, ein Rückgang um rund eineinhalb Prozent.

    Besonders stark entwickelte sich Einhells Geschäft mit einem Umsatzplus von 5,4 Prozent in Westeuropa. In Deutschland lag der Umsatzanteil der Akkuplattform Power X-Change bei 71 Prozent, in Österreich sogar bei 83 Prozent. Bis Ende 2029 soll das Power-X-Change-Sortiment mehr als 500 Produkte umfassen. Mittelfristig soll es konzernweit einen Umsatzanteil von mehr als 70 Prozent beisteuern./stw/tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Einhell Germany Pref Bearer Aktie

    Die Einhell Germany Pref Bearer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Einhell Germany Pref Bearer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Einhell Germany Pref Bearer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00EUR.





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