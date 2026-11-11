Einhell dämpft Renditeziel für 2026 - Aktie unter Druck
ROUNDUP
- Einhell erwartet 8,5 bis 9 Prozent Rendite
- Umsatzziel bleibt bei 1,2 Milliarden Euro bestehen
- Power X-Change erzielt 58 Prozent des Umsatzes
LANDAU AN DER ISAR (dpa-AFX) - Der Werkzeughersteller Einhell wird nach einem leichten Gewinnrückgang etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Umsatzrendite vor Steuern dürfte statt etwa 9 Prozent noch 8,5 bis 9 Prozent erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Landau an der Isar mit. An seinem Umsatzziel von etwa 1,2 Milliarden Euro hält Vorstandschef Andreas Kroiss jedoch fest. Zentraler Treiber bleibe die Akkuplattform Power X-Change, die in den ersten neun Monaten rund 58 Prozent des Konzernumsatzes ausmachte.
An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Einhell-Vorzugsaktien verloren gegen Mittag rund 2,7 Prozent auf 65,40 Euro und gehörten zu den schwächeren Titeln im Kleinwerte-Index SDax . Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit 22 Prozent eingebüßt.
Insgesamt erzielte Einhell in den Monaten Januar bis September einen Umsatz von knapp 911 Millionen Euro und damit eineinhalb Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern gab leicht auf 84,6 Millionen Euro nach. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Überschuss von 58,7 Millionen Euro, ein Rückgang um rund eineinhalb Prozent.
Besonders stark entwickelte sich Einhells Geschäft mit einem Umsatzplus von 5,4 Prozent in Westeuropa. In Deutschland lag der Umsatzanteil der Akkuplattform Power X-Change bei 71 Prozent, in Österreich sogar bei 83 Prozent. Bis Ende 2029 soll das Power-X-Change-Sortiment mehr als 500 Produkte umfassen. Mittelfristig soll es konzernweit einen Umsatzanteil von mehr als 70 Prozent beisteuern./stw/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Einhell Germany Pref Bearer Aktie
Die Einhell Germany Pref Bearer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Einhell Germany Pref Bearer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Einhell Germany Pref Bearer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00EUR.
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Community Beiträge zu Einhell Germany Pref Bearer - A40ESU - DE000A40ESU3
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Hab es von KI nochmal zusammenfassen lassen, weil das Thema immer wieder Anleger nicht verstehen.
Die Ursachen dafür liegen in der Kombination aus Sortimentsstruktur und Handelslogik:
1. Saisonalität des Sortiments (Garten & Outdoor)
- Wegfall der Gartennachfrage. Einhell erzielt fast die Hälfte seines Umsatzes im Segment „Garten & Freizeit“ (geplanter Anteil in der Muttergesellschaft 2026: rund 45,2 Prozent). Im November und Dezember ruht die Gartenarbeit auf der Nordhalbkugel weitgehend, sodass Rasenmäher, Heckenscheren und Bewässerungssysteme kaum nachgefragt werden.
- Rückgang von Außenarbeiten. Auch im Bereich „Werkzeug“ (rund 54,8 Prozent Umsatzanteil) sinkt die Aktivität bei privaten Heimwerkern und auf Baustellen durch Kälte und frühe Dunkelheit spürbar.
2. Zeitlicher Vorlauf im B2B-Geschäft (Sell-in vs. Sell-out)
- Frühe Bevorratung der Baumärkte. Einhell verkauft seine Geräte nicht primär im Dezember an Endkunden, sondern beliefert zuvor Baumärkte, Fachhändler und Online-Plattformen (Sell-in). Die Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft und das Aktionsgeschäft zum Jahresende erfolgen daher bereits im September und Oktober.
- Lagerabbau zum Jahresende. Im November und Dezember fahren viele Handelspartner ihre Bestellungen herunter, um ihre eigenen Lagerbestände vor der Jahresinventur niedrig zu halten.
Einhell mit mMn guten bis starken 9-Monatszahlen. Einhell hat einen Umsatz von 911 Mio. erreicht und im Oktober 122 Mio., macht nach Adam Riese bereits 1,033 Milliarden.
Einhell erwartet laut Prognose 1,2 Milliarden. Da müßte man in den letzten 2 Monaten (inklusive Weihnachts-/Black Friday Geschäft) "nur" noch 167 Mio. Umsatz generieren, was man locker erreichen müßte.
39 Nutzer haben Einhell Germany Pref Bearer im Portfolio und 48 unserer Nutzer haben Einhell Germany Pref Bearer auf der Watchlist.
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