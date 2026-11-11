🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Brasiliens Lula wirft Klimaschutz-Gegnern Sabotage vor

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Lula kritisiert Gegner und Blockierer des Klimaschutzes
    • Wissenschaft und Zusammenarbeit stehen unter Beschuss
    • Brasiliens freiwilliger Klimaplan soll vorankommen
    Brasiliens Lula wirft Klimaschutz-Gegnern Sabotage vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANTALYA (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf der Weltklimakonferenz in Antalya Gegner und Blockierer von Klimaschutz kritisiert. "Die Wissenschaft und die internationale Zusammenarbeit stehen unter Beschuss", sagte Lula beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Antalya. "Es ist kein Zufall, dass Klimaabkommen die Lieblingsziele reaktionärer Kräfte sind", betonte der linke Politiker, ohne Namen zu nennen.

    In vielen Formaten sei die Macht des Geldes entscheidend dafür, wer sich durchsetze. "Auf den Klimakonferenzen nehmen aber alle Länder gleichberechtigt teil." Dies zu sabotieren ziele auf das Beste, was der Multilateralismus hervorgebracht habe. "Aber der Mangel an Konsens darf kein Hindernis für Fortschritte sein", sagte Lula. "In Zeiten der Polarisierung muss Diplomatie Fenster öffnen, wo Türen verschlossen wurden."

    Die USA sind unter US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Andere Länder, etwa Saudi-Arabien, sind Teil des Prozesses, blockieren aber regelmäßig Fortschritte, die die Welt einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas näherbringen würden.

    Freiwilliger Plan statt Konsens

    Bei der Weltklimakonferenz im Vorjahr in Brasilien scheiterten die Staaten etwa daran, sich einstimmig auf einen gemeinsamen Fahrplan für eine Abkehr von den fossilen Energieträgern zu einigen. Stattdessen erarbeitete die brasilianische Präsidentschaft einen freiwilligen Fahrplan. Der kürzlich in einer knappen Stichwahl wiedergewählte Lula rief die Türkei und Australien als Co-Gastgeber der diesjährigen Klimakonferenz dazu auf, die Ergebnisse aus Brasilien aufzugreifen und voranzubringen./swe/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Brasiliens Lula wirft Klimaschutz-Gegnern Sabotage vor Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf der Weltklimakonferenz in Antalya Gegner und Blockierer von Klimaschutz kritisiert. "Die Wissenschaft und die internationale Zusammenarbeit stehen unter Beschuss", sagte Lula beim Gipfel der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     