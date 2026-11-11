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    Startet die Infineon-Aktie jetzt durch?

    Rekordprognose, aber ein Haken

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    Während in den USA der Widerstand gegen Rechenzentren wächst, plant Infineon ein Rekordjahr, und die Aktie springt kräftig an. Doch eine Kennzahl trübt das Bild. Und die Experten liegen weit auseinander.

    Rekordprognose, aber ein Haken - Startet die Infineon-Aktie jetzt durch?
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Infineon setzt weiter auf den Boom der Rechenzentren. Konzernchef Jochen Hanebeck erwartet für das neue Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Analysten hatten mit 200 Millionen weniger gerechnet. Die Aktie sprang am Dienstag zeitweise um rund neun Prozent auf gut 52 Euro.

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    Rechenzentren als Wachstumsmotor

    Treiber sind Leistungshalbleiter, die in Rechenzentren den Strom steuern. Hier will Infineon den Umsatz von 2,2 auf fast vier Milliarden Euro steigern. Aufträge und laufende Verhandlungen summieren sich auf mehr als zehn Milliarden Euro. Den Widerstand gegen neue Rechenzentren hält Hanebeck größtenteils für ein US-amerikanisches Problem. Betreiber wichen zunehmend nach China, Indien, Australien, Europa und auf die Arabische Halbinsel aus.

    Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19,5 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 60 Cent knapp unter den erwarteten 62 Cent. Im gesamten Geschäftsjahr setzte Infineon 16,35 Milliarden Euro um. Die Marge im operativen Geschäft soll von 19,7 Prozent auf das mittlere 20-Prozent-Niveau klettern. Die Dividende will der Konzern um drei Cent auf 38 Cent erhöhen. Das entspricht einer Rendite von gut 0,7 Prozent.

    Schwachstelle Mittelzufluss

    Ein Haken bleibt. Infineon investiert drei bis dreieinhalb Milliarden Euro in neue Werke in Dresden, Villach und Kulim. Der freie Mittelzufluss soll deshalb nur rund 1,8 Milliarden Euro erreichen, erwartet waren 2,2 Milliarden. Auch der Quartalsgewinn verfehlte die Prognosen.

    Die UBS bleibt bei "Neutral" und senkt das Kursziel von 64 auf 55 Euro. Die Analysten sehen "nur begrenztes Aufwärtspotenzial" und erwarten, dass Kunden ihre Lieferanten breiter streuen. 

    JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande hält dagegen am Kursziel von 96 Euro fest. Infineon plane traditionell vorsichtig.

    Laut Marketscreener zahlen Anlegerinnen und Anleger rund 22 Euro für jeden Euro Gewinn, den Analysten für das laufende Geschäftsjahr erwarten. Seit Ende September hat die Aktie trotz der Erholung rund ein Achtel verloren. Am 3. Februar legt Infineon die Zahlen zum ersten Quartal vor. Dafür peilt der Konzern rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz an.

    Fazit

    Infineon wächst kräftig und profitiert vom Ausbau der Rechenzentren weltweit. Dagegen stehen hohe Investitionen, schwächerer Mittelzufluss und wachsende Konkurrenz. Im Autogeschäft, das fast die Hälfte des Umsatzes ausmacht, erwartet die UBS kaum steigende Preise.

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 52,73EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.


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