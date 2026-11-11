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    Tonies ruft Kinderlieder-Figur von Helene Fischer zurück

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    Für Sie zusammengefasst
    • Tonies ruft Helene-Fischer-Kinderlieder-Tonie zurück
    • Ablösende Kleinteile können Erstickungsgefahr bergen
    • Figur nicht weiter nutzen und beim Händler zurückgeben
    Tonies ruft Kinderlieder-Figur von Helene Fischer zurück
    Foto: 916319805

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Hörfiguren-Hersteller Tonies ruft das Produkt "Helene Fischer - Die schönsten Kinderlieder" zurück. Weil sich von dem Tonie während des Gebrauchs möglicherweise Kleinteile ablösten, könne davon eine Erstickungsgefahr ausgehen, warnte das Düsseldorfer Unternehmen in einer Mitteilung. "Uns ist bewusst, was eine solche Nachricht für Eltern bedeutet, und wir nehmen das sehr ernst."

    Wer diesen Tonie besitze, solle ihn außer Reichweite seines Kindes bringen und den Artikel ab sofort nicht weiter verwenden, sondern zurückgeben. So sollte auch verfahren werden, wenn bislang keine Auffälligkeiten an der Figur festgestellt worden seien. "Das Fehlerbild tritt nicht bei jedem Tonie auf und ist unter Umständen nicht ohne Weiteres erkennbar", warnte der Hersteller.

    Keine Hinweise auf weitere Figuren mit Mängeln

    Nach ersten Hinweisen sei das Produkt genau untersucht und Produktion und Auslieferung des Tonies gestoppt worden. Der nun ebenfalls eingeleitete Rückruf betreffe ausschließlich die Figur mit der Artikelnummer 11003054. "Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein anderer Tonie in ähnlicher Weise betroffen sein könnte."

    Kunden sind aufgefordert, für einen Austausch oder eine Erstattung entweder Kontakt mit ihrem Händler oder direkt mit der Tonies GmbH aufzunehmen. Demnächst soll auf der Homepage des Unternehmens ein Rücksendeportal zur Verfügung stehen.

    Käufer hätten die Wahl zwischen der Erstattung des Preises und dem Ersatz des Produkts durch eine alternative, verfügbare Tonie-Figur des aktuellen Sortiments, erläuterte der Hersteller. In dem Fall gebe es einen Gutschein in Höhe des Kaufpreises für den Tonies-Onlineshop. Die Rücksendekosten trage das Unternehmen./beg/DP/stk

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    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 13,62 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +24,27 %/+46,20 % bedeutet.





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