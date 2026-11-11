🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Aktie springt 80 %: SpaceX vergibt Mega-Auftrag

    Solarzellen für Starlink

    3293 Aufrufe 3293 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX vergibt einen wichtigen Auftrag an Singulus. Der deutsche Maschinenbauer soll Solartechnik liefern. Weitere Produktionslinien könnten folgen.

    Für Sie zusammengefasst
    Solarzellen für Starlink - Aktie springt 80 %: SpaceX vergibt Mega-Auftrag
    Foto: Eric Gay - AP/dpa

    Der deutsche Maschinenbauer Singulus Technologies hat einen bedeutenden Auftrag von SpaceX erhalten. Das Unternehmen soll eine komplette Produktionslinie zur Herstellung moderner Solarzellen liefern. Doch dabei könnte es nicht bleiben: Die Vereinbarung ist Teil einer strategischen Partnerschaft, die weitere Aufträge nach sich ziehen soll.

    SpaceX setzt auf deutsche Solartechnik

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    135,00€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    153,63€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Singulus entwickelt Anlagen für die industrielle Fertigung von Solarzellen. Im Rahmen des neuen Vertrags soll das Unternehmen eine schlüsselfertige Produktionslinie für sogenannte Heterojunction-Solarzellen (HJT) liefern. Diese Technologie kombiniert unterschiedliche Siliziumschichten und ermöglicht besonders leistungsfähige Solarzellen.

    Die erste Anlage soll in der ersten Jahreshälfte 2027 ausgeliefert werden. Anschließend könnte die Produktion deutlich wachsen. Laut Singulus soll die Partnerschaft Produktionskapazitäten für mehr als 100 Gigawatt an Anlagentechnik unterstützen. SpaceX treibt dafür den Ausbau seiner Satellitenfertigung im texanischen Bastrop voran.

    Die Solarzellen sind für die Starmind-Satelliten von SpaceX vorgesehen. Mike Nicolls, Senior Vice President von SpaceX und verantwortlich für Starlink, sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Baustein für den Ausbau der Solarzellenproduktion. Die Technologie und Fertigungskompetenz von Singulus böten einen leistungsfähigen Weg, um die Herstellung in Texas hochzufahren.

    Strategische Partnerschaft besteht bereits

    Die Zusammenarbeit kommt nicht überraschend. Beide Unternehmen haben bereits im März 2026 eine strategische Partnerschaft vereinbart. SpaceX stellte Singulus damals finanzielle Mittel zur Verfügung. Im Oktober 2026 folgte eine weitere Finanzierung im Rahmen eines nachrangig besicherten Darlehens.

    Für Singulus eröffnet der Auftrag die Chance, seine Technologien in größerem industriellem Maßstab einzusetzen. Das Unternehmen kombiniert dafür unter anderem nasschemische Verfahren, Vakuumbeschichtung und thermische Prozesse.

    Vorstandsmitglied Lars Lieberwirth sieht darin einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Die Partnerschaft mit SpaceX ermögliche es, diese Technologien weiterzuentwickeln und industriell zu skalieren. Gleichzeitig könne Singulus damit seine Position als westlicher Anbieter moderner Solarzellentechnik stärken.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Fazit: SpaceX als Wachstumstreiber

    Die SpaceX-Partnerschaft könnte für Singulus zum wichtigen Wachstumstreiber werden. An der Börse sorgt die Aussicht bereits für Fantasie: Die Aktie ist zuletzt um 80 Prozent gestiegen (Stand 12:12 Uhr MEZ), nachdem sie nach ihrem Allzeithoch vor fast 30 Jahren knapp 100 Prozent gefallen ist. Entscheidend wird nun sein, ob aus dem ersten Auftrag tatsächlich weitere Bestellungen folgen und das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen kann.

    Singulus Technologies

    +100,79 %
    +100,00 %
    +137,62 %
    +223,45 %
    +1.596,11 %
    +1.263,64 %
    +389,80 %
    +439,33 %
    +319,13 %
    ISIN:DE000A1681X5WKN:A1681X
    Singulus Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,39$, was einem Rückgang von -6,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurSaskia Reh
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Solarzellen für Starlink Aktie springt 80 %: SpaceX vergibt Mega-Auftrag SpaceX vergibt einen wichtigen Auftrag an Singulus. Der deutsche Maschinenbauer soll Solartechnik liefern. Weitere Produktionslinien könnten folgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     