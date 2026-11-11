Aktie springt 80 %: SpaceX vergibt Mega-Auftrag

Der deutsche Maschinenbauer Singulus Technologies hat einen bedeutenden Auftrag von SpaceX erhalten. Das Unternehmen soll eine komplette Produktionslinie zur Herstellung moderner Solarzellen liefern. Doch dabei könnte es nicht bleiben: Die Vereinbarung ist Teil einer strategischen Partnerschaft, die weitere Aufträge nach sich ziehen soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Singulus entwickelt Anlagen für die industrielle Fertigung von Solarzellen. Im Rahmen des neuen Vertrags soll das Unternehmen eine schlüsselfertige Produktionslinie für sogenannte Heterojunction-Solarzellen (HJT) liefern. Diese Technologie kombiniert unterschiedliche Siliziumschichten und ermöglicht besonders leistungsfähige Solarzellen.

Die erste Anlage soll in der ersten Jahreshälfte 2027 ausgeliefert werden. Anschließend könnte die Produktion deutlich wachsen. Laut Singulus soll die Partnerschaft Produktionskapazitäten für mehr als 100 Gigawatt an Anlagentechnik unterstützen. SpaceX treibt dafür den Ausbau seiner Satellitenfertigung im texanischen Bastrop voran.

Die Solarzellen sind für die Starmind-Satelliten von SpaceX vorgesehen. Mike Nicolls, Senior Vice President von SpaceX und verantwortlich für Starlink, sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Baustein für den Ausbau der Solarzellenproduktion. Die Technologie und Fertigungskompetenz von Singulus böten einen leistungsfähigen Weg, um die Herstellung in Texas hochzufahren.

Strategische Partnerschaft besteht bereits

Die Zusammenarbeit kommt nicht überraschend. Beide Unternehmen haben bereits im März 2026 eine strategische Partnerschaft vereinbart. SpaceX stellte Singulus damals finanzielle Mittel zur Verfügung. Im Oktober 2026 folgte eine weitere Finanzierung im Rahmen eines nachrangig besicherten Darlehens.

Für Singulus eröffnet der Auftrag die Chance, seine Technologien in größerem industriellem Maßstab einzusetzen. Das Unternehmen kombiniert dafür unter anderem nasschemische Verfahren, Vakuumbeschichtung und thermische Prozesse.

Vorstandsmitglied Lars Lieberwirth sieht darin einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Die Partnerschaft mit SpaceX ermögliche es, diese Technologien weiterzuentwickeln und industriell zu skalieren. Gleichzeitig könne Singulus damit seine Position als westlicher Anbieter moderner Solarzellentechnik stärken.

Fazit: SpaceX als Wachstumstreiber

Die SpaceX-Partnerschaft könnte für Singulus zum wichtigen Wachstumstreiber werden. An der Börse sorgt die Aussicht bereits für Fantasie: Die Aktie ist zuletzt um 80 Prozent gestiegen (Stand 12:12 Uhr MEZ), nachdem sie nach ihrem Allzeithoch vor fast 30 Jahren knapp 100 Prozent gefallen ist. Entscheidend wird nun sein, ob aus dem ersten Auftrag tatsächlich weitere Bestellungen folgen und das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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