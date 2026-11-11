Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs

Da ist der endlich, der lang ersehnte neue Ankeraktionär! Weiß zwar nicht, was es gebracht hat – dem Kurs hat es bisher nichts gebracht, siehe unten – aber, dass ein (semi) professioneller Investor Aktien kauft, ist per se erst mal als positiv zu sehen.





Ansonsten schaffe ich es nicht, die vorhandenen Informationen zu Pale irgendwie logisch mit einem 5% Investment in TUI in Verbindung zu bringen. Da steht etwas von 400 Mio Portfolio zum Jahresende 2025 (und dann kauft man für 150 Mio Euro TUI Aktien?), Private Equity per se, die bisherigen Investments wie Groupon, Tourismus und/oder Rohstoffexpertise kann man nicht direkt herauslesen, deren Expertise bei der Globalisierung von Geschäftsmodellen (braucht TUI das??), etc. Aber gut, da steht auch „we support the non-profit sector“, vllt fällt das TUI Investment darunter. Das muss der geneigte Leser jetzt nicht ernst nehmen.





Was natürlich auffällt: in dem Zeitraum, in dem die die letzten 2% gekauft haben (Ende Sep bis Ende Okt), hat der Kurs 4 Cent verloren, während der Dax ein Prozent zugelegt hat. In anderen Worten: die haben jeden Tag eine halbe Mio TUI Aktien gekauft und der Kurs hat den Gesamtmarkt trotzdem underperformed. Wenn man unterstellt, dass die ggfs in Aug/Sep mit dem Aufbau der Position angefangen haben, ist die Underperformance noch deutlicher.





Jetzt stellen wir uns mal vor, dass hier ein LV eine 5%ige Short-Position aufgebaut hätte mit vllt 45 Einzelmeldungen über den Bundesanzeiger. Was wäre hier die Sau am Kreisen gewesen, was wäre geschimpft worden, jeden Kurs hätte man „den Freunden“ zugeschustert. Aber 5% Kauf über die Börse ohne Kurseffekt – wen interessiert’s? ;-)





In der Tat sehr solide Ergebnisse von RCL und NCLH. Da scheint also wenig Gegenwind aktuell zu kommen, was für 2026/27 positiv ist.