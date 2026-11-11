Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs
ROUNDUP
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus hat seinen Rekordkurs über die Sommerferien beibehalten. Im September übernachteten Gäste 48,9 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Schlafmöglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Plus geht allein auf ausländische Gäste zurück. Ihre Übernachtungen stiegen um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen. Die Zahl der Inlandsgäste blieb mit 40,8 Millionen unverändert.
Nach neun Monaten konnten die Gastgeber 389,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Die Zahl liegt 0,6 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 387,6 Millionen aus dem Vorjahreszeitraum. Hier ist die Zahl der inländischen Gäste leicht um 0,4 Prozent gestiegen. Ausländische Gäste übernachteten 65 Millionen mal und damit 1,5 Prozent häufiger als im Vorjahreszeitraum. Der stärkste Monat war auch 2026 wieder der August.
Nach Angaben der deutschen Tourismuszentrale (DZT) wächst der Deutschlandurlaub internationaler Gäste schneller als der weltweite Reiseverkehr. Man habe das Reiseland erfolgreich als serviceorientiertes Qualitätsreiseziel positioniert. Besonders dynamisch entwickelten sich Urlaubsreisen von Gästen aus Europa. Im Durchschnitt gäben die Europäer pro Person und Reise 968 Euro aus./ceb/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 7,71 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +29,74 %/+3,79 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Da ist der endlich, der lang ersehnte neue Ankeraktionär! Weiß zwar nicht, was es gebracht hat – dem Kurs hat es bisher nichts gebracht, siehe unten – aber, dass ein (semi) professioneller Investor Aktien kauft, ist per se erst mal als positiv zu sehen.
Ansonsten schaffe ich es nicht, die vorhandenen Informationen zu Pale irgendwie logisch mit einem 5% Investment in TUI in Verbindung zu bringen. Da steht etwas von 400 Mio Portfolio zum Jahresende 2025 (und dann kauft man für 150 Mio Euro TUI Aktien?), Private Equity per se, die bisherigen Investments wie Groupon, Tourismus und/oder Rohstoffexpertise kann man nicht direkt herauslesen, deren Expertise bei der Globalisierung von Geschäftsmodellen (braucht TUI das??), etc. Aber gut, da steht auch „we support the non-profit sector“, vllt fällt das TUI Investment darunter. Das muss der geneigte Leser jetzt nicht ernst nehmen.
Was natürlich auffällt: in dem Zeitraum, in dem die die letzten 2% gekauft haben (Ende Sep bis Ende Okt), hat der Kurs 4 Cent verloren, während der Dax ein Prozent zugelegt hat. In anderen Worten: die haben jeden Tag eine halbe Mio TUI Aktien gekauft und der Kurs hat den Gesamtmarkt trotzdem underperformed. Wenn man unterstellt, dass die ggfs in Aug/Sep mit dem Aufbau der Position angefangen haben, ist die Underperformance noch deutlicher.
Jetzt stellen wir uns mal vor, dass hier ein LV eine 5%ige Short-Position aufgebaut hätte mit vllt 45 Einzelmeldungen über den Bundesanzeiger. Was wäre hier die Sau am Kreisen gewesen, was wäre geschimpft worden, jeden Kurs hätte man „den Freunden“ zugeschustert. Aber 5% Kauf über die Börse ohne Kurseffekt – wen interessiert’s? ;-)
In der Tat sehr solide Ergebnisse von RCL und NCLH. Da scheint also wenig Gegenwind aktuell zu kommen, was für 2026/27 positiv ist.
Ein Vertrauensbeweis in TUI, der die Aktie stärken könnte. Meine persönliche Einschätzung, DYOD.
So ein dummer Beitrag............Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif