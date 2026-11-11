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    Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs

    ROUNDUP

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    ROUNDUP - Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen auf Rekordkurs
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus hat seinen Rekordkurs über die Sommerferien beibehalten. Im September übernachteten Gäste 48,9 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Schlafmöglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Plus geht allein auf ausländische Gäste zurück. Ihre Übernachtungen stiegen um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen. Die Zahl der Inlandsgäste blieb mit 40,8 Millionen unverändert.

    Nach neun Monaten konnten die Gastgeber 389,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Die Zahl liegt 0,6 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 387,6 Millionen aus dem Vorjahreszeitraum. Hier ist die Zahl der inländischen Gäste leicht um 0,4 Prozent gestiegen. Ausländische Gäste übernachteten 65 Millionen mal und damit 1,5 Prozent häufiger als im Vorjahreszeitraum. Der stärkste Monat war auch 2026 wieder der August.

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    Nach Angaben der deutschen Tourismuszentrale (DZT) wächst der Deutschlandurlaub internationaler Gäste schneller als der weltweite Reiseverkehr. Man habe das Reiseland erfolgreich als serviceorientiertes Qualitätsreiseziel positioniert. Besonders dynamisch entwickelten sich Urlaubsreisen von Gästen aus Europa. Im Durchschnitt gäben die Europäer pro Person und Reise 968 Euro aus./ceb/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 7,71 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +29,74 %/+3,79 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung der TUI-Aktie um rund 20 % seit dem Oktobertief. Als Widerstände gelten 7,70, 7,80 und 8,02 Euro. Diskutiert werden Ölpreise, die Unsicherheit am Persischen Golf und der Einfluss von Leerverkäufern. Neue Schiffe, Allianzen und ein neuer Aktionär werden als positive Faktoren genannt. Die Zahlen und der Ausblick am 9. Dezember stehen im Fokus; bei gutem Ausblick werden Kurse über 9 Euro erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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