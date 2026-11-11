Inflationsschock kostet Bitcoin den Halt – Zinsangst wächst

Zwischenzeitlich fiel die größte Kryptowährung sogar auf 72.689 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Ende August. Seit Jahresbeginn hat Bitcoin inzwischen 17 Prozent an Wert verloren.

Der Kryptomarkt setzt seine Talfahrt fort. Am Mittwochmittag notierte Bitcoin bei 73.656 US-Dollar und verlor damit 0,87 Prozent. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf 5,9 Prozent.

Noch deutlicher fallen die Verluste bei anderen Kryptowährungen aus. Ethereum und XRP notieren am Mittwoch jeweils 1,3 Prozent im Minus, während Zcash um 14 Prozent einbrach. Innerhalb einer Woche verlor Ethereum 11,45 Prozent, XRP 17,62 Prozent und Zcash sogar 24,73 Prozent.

US-Inflation schürt neue Zinssorgen

Auslöser des jüngsten Kursrückgangs waren die am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.

Auch die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, fiel mit 0,3 Prozent höher aus als die erwarteten 0,2 Prozent. Damit übertraf die Kennzahl bereits den dritten Monat in Folge die Prognosen.

Die Zahlen verstärken die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik weiter verschärfen könnten.

"Es ist ein weiterer besorgniserregender Bericht, fast schon beunruhigend", erklärte Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, gegenüber PBS News Hour. "Wir hatten auf Fortschritte gehofft."

Für Bitcoin sind diese Entwicklungen besonders problematisch. Steigende Anleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar machen spekulative Anlagen weniger attraktiv. Gleichzeitig verringern höhere Zinsen die verfügbare Liquidität an den Finanzmärkten.

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723 Millionen US-Dollar durch Liquidationen verloren

Der Kursrückgang löste eine weitere Welle erzwungener Positionsschließungen aus. Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden 723 Millionen US-Dollar liquidiert.

Fazit: Nach den hohen US-Inflationszahlen und den massiven Liquidationen steht am Mittwochabend mit dem möglichen MSCI-Ausschluss von Strategy bereits das nächste Risiko bevor. Angesichts der schwachen Marktstimmung und der anhaltenden Unsicherheit könnte eine negative Entscheidung weitere Verkäufe auslösen. Auch Analysten warnen vor einem möglichen Rückgang des Bitcoin-Kurses auf unter 70.000 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion | Spezialisiert auf Kryptowährungen und Finanztrends





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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