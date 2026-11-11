🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Inflationsschock kostet Bitcoin den Halt – Zinsangst wächst

    Keine Entwarnung

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die hohen US-Inflationszahlen haben den Bitcoin-Kurs auf den niedrigsten Stand seit Ende August gedrückt. Massive Liquidationen verschärfen den Abverkauf.

    Für Sie zusammengefasst
    Keine Entwarnung - Inflationsschock kostet Bitcoin den Halt – Zinsangst wächst
    Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGE

    Der Kryptomarkt setzt seine Talfahrt fort. Am Mittwochmittag notierte Bitcoin bei 73.656 US-Dollar und verlor damit 0,87 Prozent. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf 5,9 Prozent.

    Zwischenzeitlich fiel die größte Kryptowährung sogar auf 72.689 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Ende August. Seit Jahresbeginn hat Bitcoin inzwischen 17 Prozent an Wert verloren.

    Bitcoin

    +0,40 %
    -8,13 %
    -10,88 %
    +16,29 %
    -30,28 %
    +98,13 %
    Bitcoin direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Noch deutlicher fallen die Verluste bei anderen Kryptowährungen aus. Ethereum und XRP notieren am Mittwoch jeweils 1,3 Prozent im Minus, während Zcash um 14 Prozent einbrach. Innerhalb einer Woche verlor Ethereum 11,45 Prozent, XRP 17,62 Prozent und Zcash sogar 24,73 Prozent.

    US-Inflation schürt neue Zinssorgen

    Auslöser des jüngsten Kursrückgangs waren die am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.

    Auch die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, fiel mit 0,3 Prozent höher aus als die erwarteten 0,2 Prozent. Damit übertraf die Kennzahl bereits den dritten Monat in Folge die Prognosen.

    Die Zahlen verstärken die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik weiter verschärfen könnten.

    "Es ist ein weiterer besorgniserregender Bericht, fast schon beunruhigend", erklärte Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, gegenüber PBS News Hour. "Wir hatten auf Fortschritte gehofft."

    Für Bitcoin sind diese Entwicklungen besonders problematisch. Steigende Anleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar machen spekulative Anlagen weniger attraktiv. Gleichzeitig verringern höhere Zinsen die verfügbare Liquidität an den Finanzmärkten.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    723 Millionen US-Dollar durch Liquidationen verloren

    Der Kursrückgang löste eine weitere Welle erzwungener Positionsschließungen aus. Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden 723 Millionen US-Dollar liquidiert.

    Fazit: Nach den hohen US-Inflationszahlen und den massiven Liquidationen steht am Mittwochabend mit dem möglichen MSCI-Ausschluss von Strategy bereits das nächste Risiko bevor. Angesichts der schwachen Marktstimmung und der anhaltenden Unsicherheit könnte eine negative Entscheidung weitere Verkäufe auslösen. Auch Analysten warnen vor einem möglichen Rückgang des Bitcoin-Kurses auf unter 70.000 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion | Spezialisiert auf Kryptowährungen und Finanztrends


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurPascal Grunow
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Keine Entwarnung Inflationsschock kostet Bitcoin den Halt – Zinsangst wächst Die hohen US-Inflationszahlen haben den Bitcoin-Kurs auf den niedrigsten Stand seit Ende August gedrückt. Massive Liquidationen verschärfen den Abverkauf.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     