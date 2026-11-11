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    VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion

    Betriebsrat

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    Für Sie zusammengefasst
    • VW stellt Gamechanger-Projekt aus Kostengründen ein
    • Cavallo kritisiert den Bruch der Tarifeinigung von 2024
    • Großguss und neue Technik waren für Wolfsburg geplant
    Betriebsrat - VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen stellt dem Betriebsrat zufolge ein wichtiges Projekt zur Modernisierung der Produktion ein. Der Konzernvorstand habe entscheiden, das "Gamechanger"-Projekt aus Kostengründen mit sofortiger Wirkung einzustellen, wie ein Betriebsratssprecher mitteilte. Ein Statement des Konzerns lag zunächst nicht vor.

    VW -Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo sprach von einem "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von Ende 2024. Der Konzernvorstand verabschiede sich vom eigenen Anspruch der Technologieführerschaft im Fertigungsprozess. Das sei ein Offenbarungseid. "Offenbar haben wir es hier mit einem eklatanten Vorzeichenwechsel zu tun: Im Vordergrund steht nur noch kurzfristiges Renditedenken und nicht mehr, wie früher jahrzehntelang, die Zukunftsfähigkeit des VW-Konzerns", wird Cavallo in einer Mitarbeiterzeitung zitiert.

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    Vereinbart war den Angaben nach eigentlich, die Neuerungen aus dem Projekt erstmals bei Fahrzeugen in Wolfsburg einzusetzen. Dazu gehören modernste Fertigungstechnologien wie der Großguss von Karosserieteilen./jwe/DP/jha

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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 68,70 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,92 %/+74,72 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 70 Euro und aufkommendes Kaufinteresse. Weitere Themen sind rückläufige Oktober-Zulassungen bei Skoda und Seat sowie Lieferzeiten für den ID.Polo GTI bis 2027. Kritisiert werden Defizite bei Elektromobilität und Digitalisierung sowie die Abhängigkeit von chinesischen Partnern.
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    Verfasst von dpa-AFX
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