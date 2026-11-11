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    Reger Handel: Coherent schießt nach oben

    Auf Höhenflug

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    Coherent klettert um 8,47 %, während der States 500 um 0,90 % zulegt.

    Auf Höhenflug - Reger Handel: Coherent schießt nach oben
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Der Handelsumsatz bei Coherent erreicht bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Coherent Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Coherent konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -26,01 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Coherent Aktie damit ein Gewinn von +12,12 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coherent eine positive Entwicklung von +31,47 % erlebt.

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    Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

    Informationen zur Coherent Aktie

    Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,18 Mrd.EUR € wert.

    Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,12 %
    1 Monat -24,91 %
    3 Monate -26,01 %
    1 Jahr +45,12 %
    Stand: 11.11.2026, 13:00 Uhr

    Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 80,63 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,48 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Coherent Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coherent Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Coherent

    +9,88 %
    +12,45 %
    -23,29 %
    -26,06 %
    +44,30 %
    +564,78 %
    +274,42 %
    +1.469,65 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS
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