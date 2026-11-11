Reger Handel: Coherent schießt nach oben

Der heutige Anstieg bei Coherent konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -26,01 % nicht vollständig ausgleichen.

Der Handelsumsatz bei Coherent erreicht bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Coherent Aktie damit ein Gewinn von +12,12 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coherent eine positive Entwicklung von +31,47 % erlebt.

Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

Informationen zur Coherent Aktie

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,18 Mrd.EUR € wert.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,12 % 1 Monat -24,91 % 3 Monate -26,01 % 1 Jahr +45,12 %

Stand: 11.11.2026, 13:00 Uhr

Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 80,63 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,48 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Coherent Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coherent Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.