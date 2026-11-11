Silber mit Rally: +2,31 % in 24h auf 52,72 USD

+2,31 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,51 % 1 Monat -12,93 % 3 Monate -19,14 % 1 Jahr +4,26 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 52,72. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,14414USD. Heute, bei 52,72USD, wäre daraus ein Vermögen von 23.805,4USD geworden – ein Plus von +138,05 %.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.