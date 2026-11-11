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    USD/TRY stabil bei 50,23230 TRY

    USD/TRY

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    Kaum Bewegung: USD/TRY pendelt um 50,23230 TRY.

    USD/TRY - USD/TRY stabil bei 50,23230 TRY
    Foto:
    Ohne größere Ausschläge pendelt USD/TRY um 50,23230TRY. Die Veränderung von +0,02 % bleibt vernachlässigbar.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +1,64 %
    3 Monate +5,23 %
    1 Jahr +18,93 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000TRY in USD/TRY investiert, lag der Preis bei 28,5387TRY. Heute notiert USD/TRY bei 50,23230TRY. Ihr Einsatz wäre nun 8.800,73TRY wert – ein Zuwachs von +76,01 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira, seit 1923 offizielle Währung der Republik Türkei, steht regelmäßig unter Druck. Der EUR-TRY-Kurs reagiert stark auf politische Entwicklungen, Inflation und Maßnahmen der Notenbank. Schwankungen wirken sich direkt auf Importe, Exporte und Investitionsentscheidungen aus und machen den Lirakurs zu einem sensiblen Indikator für die türkische Wirtschaft.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    USD/TRY

    +0,02 %
    +0,40 %
    +1,62 %
    +5,21 %
    +18,91 %
    +75,98 %
    +406,83 %
    +1.445,24 %
    +3.620,91 %






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    Verfasst von Markt Bote
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