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    Gefangenenaustausch mit Ukraine vereinbart

    Medinski

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    Für Sie zusammengefasst
    • Moskau und Kiew vereinbaren Gefangenenaustausch
    • Sicherheitsfragen für Ukraine und Russland im Fokus
    • Zweiter Verhandlungstag fällt deutlich kürzer aus
    Medinski - Gefangenenaustausch mit Ukraine vereinbart
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Moskau und Kiew haben bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi nach russischen Angaben einen neuen großen Gefangenenaustausch vereinbart. Über die Zahl der Gefangenen und den Ablauf werde später informiert, sagte Verhandlungsführer Wladimir Medinski bei einer Pressekonferenz im Anschluss. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über den geplanten Austausch von 1.000 bis 1.500 Gefangenen informiert. Der russische Generalstab sprach von mehr als 1.000 Gefangenen, die in den kommenden zwei, drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen.

    Medinski lobte die Rolle der US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner bei den auf zwei Tage angesetzten Gesprächen als positiv. Die Verhandlungen am zweiten Tag waren deutlich kürzer als die am Dienstag.

    Sicherheitsfragen im Zentrum

    Im Zentrum des Treffens hätten Sicherheitsfragen gestanden, sagte Medinski. Demnach ging es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für Russland nach Beendigung des Krieges. Die Sicherheit des einen dürfe nicht zulasten des Schutzbedürfnisses des anderen Landes gehen, sagte Medinski. Russland hatte den Krieg gegen die Ukraine unter anderem auch deshalb begonnen, weil es sich durch ein Streben der Ukraine nach einer Nato-Mitgliedschaft in seiner Sicherheit bedroht sieht.

    Zur Anwesenheit von europäischen Vertretern bei den zweitägigen Gesprächen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sagte Medinski, dass die russische Seite keinen Kontakt zu ihnen gehabt habe. Es sei auch nicht klar, mit welchem Ziel sie angereist seien./mau/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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    Medinski Gefangenenaustausch mit Ukraine vereinbart Moskau und Kiew haben bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi nach russischen Angaben einen neuen großen Gefangenenaustausch vereinbart. Über die Zahl der Gefangenen und den Ablauf werde später informiert, sagte Verhandlungsführer Wladimir …
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