Gefangenenaustausch mit Ukraine vereinbart

ABU DHABI (dpa-AFX) - Moskau und Kiew haben bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi nach russischen Angaben einen neuen großen Gefangenenaustausch vereinbart. Über die Zahl der Gefangenen und den Ablauf werde später informiert, sagte Verhandlungsführer Wladimir Medinski bei einer Pressekonferenz im Anschluss. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über den geplanten Austausch von 1.000 bis 1.500 Gefangenen informiert. Der russische Generalstab sprach von mehr als 1.000 Gefangenen, die in den kommenden zwei, drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen.

Medinski lobte die Rolle der US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner bei den auf zwei Tage angesetzten Gesprächen als positiv. Die Verhandlungen am zweiten Tag waren deutlich kürzer als die am Dienstag.