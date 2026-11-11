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    Generalstreik in Spanien für bezahlbares Wohnen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Streik legt Verkehr in Madrid und Katalonien lahm
    • 23 Festnahmen bei Protesten gegen Wohnungsnot
    • Streik gegen hohe Mieten und Wohnungsnot in Spanien
    Generalstreik in Spanien für bezahlbares Wohnen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist es zum Auftakt des Generalstreiks gegen die Wohnungskrise an Straßenblockaden zu Rangeleien zwischen Streikposten, Autofahrern und der Polizei gekommen. Der Verkehr vor allem in Katalonien und in Madrid wurde beeinträchtigt, und viele Menschen konnten ihre Arbeitsplätze nicht erreichen.

    Die Polizei nahm bis zum Vormittag landesweit bei verschiedenen Protesten mindestens 23 Menschen fest, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Die Gewerkschaften warfen der Polizei ein überhartes Eingreifen vor. Betroffen von dem Ausstand waren vor allem große Autohersteller wie VW in Pamplona, Großmärkte und Handelshäfen wie zum Beispiel Algeciras.

    Regierung unterstützt Ausstand

    Der von den beiden großen Gewerkschaftsbünden CCOO und UGT ausgerufene Streik findet nur zweieinhalb Wochen vor der vom linken Regierungschef Pedro Sánchez angesetzten Neuwahl des Parlaments am 29. November statt. Während die Regierung den Ausstand unterstützt, kritisieren die rechten Oppositionsparteien die Aktion als ideologisch motiviert. Es ist der erste ganztägige Generalstreik in Spanien seit 14 Jahren.

    Auslöser der Proteste gegen steigende Mieten und fehlende Wohnungen war die Zwangsräumung der Rentnerin Maricarmen Abascal im September in Madrid. Die 87-Jährige, die sieben Jahrzehnte zur Miete in derselben Wohnung gelebt hatte, starb wenige Tage später im Krankenhaus. Ihr Schicksal wurde zum Symbol für die Proteste gegen die Wohnungsnot in Spanien.

    Reallöhne hinken hinterher

    Die Wohnungskosten steigen in Spanien seit Jahren schneller als die Reallöhne. Da weniger Wohnungen neu gebaut werden als nachgefragt, gehen die Preise nach oben.

    An dem Ausstand beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben in den ersten Stunden je nach Branche zwischen 40 und 80 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Unternehmerverband CEOE sprach hingegen von einer nur geringen Beteiligung./ro/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
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