IG Metall plant ganztägige Warnstreiks in Baden-Württemberg

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde will die IG Metall in Baden-Württemberg die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie verschärfen. Die Große Tarifkommission sprach sich einstimmig dafür aus, beim Vorstand der Gewerkschaft ganztägige Arbeitsniederlegungen in ausgesuchten Betrieben zu beantragen, wie Bezirksleiterin Barbara Resch in Stuttgart mitteilte. "Wer Arbeitsplätze und Standorte sichern will, muss in die Zukunft der Betriebe investieren. Wir sind so weit voneinander entfernt, dass eine schnelle Einigung ausgeschlossen ist." Offenbar verstünden die Arbeitgeber aber keine andere Sprache als noch mehr Druck.

Diese ganztägigen Warnstreiks sind laut Satzung an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Finanzen der Gewerkschaft belasten würden. Anders als bei den bislang veranstalteten kurzen Arbeitsniederlegungen hätten Mitglieder bei einer Teilnahme Anspruch auf Streikgeld aus der Streikkasse. In der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie arbeiten etwa 900.000 Menschen. Bundesweit sind es insgesamt rund 3,7 Millionen Männer und Frauen. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.