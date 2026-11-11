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    Zahlen belasten Bilfinger - Metzler: Geschäftsschwäche temporär

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bilfinger-Aktien verlieren nach Quartalszahlen
    • Umsatz sank, Gewinn und Ebita fielen deutlich
    • Aufträge stiegen deutlich, Bilfinger hält 2026-Ziele
    AKTIE IM FOKUS - Zahlen belasten Bilfinger - Metzler: Geschäftsschwäche temporär
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Negativ aufgenommene Geschäftszahlen haben der jüngsten Kurserholung von Bilfinger am Mittwoch erst einmal ein Ende gesetzt. Um die Mittagszeit zählten die Aktien mit einem Minus von 2,3 Prozent zu den größten Verlierern im MDax . Im bisherigen Jahresverlauf steht gar ein Rückgang um über 40 Prozent zu Buche. Damit liegt der Industriedienstleister auch für diesen Zeitraum im Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen weit hinten.

    Bilfinger bekam auch im dritten Quartal die wegen des Krieges zwischen den USA und dem Iran gedämpfte Nachfrage zu spüren: Während der Umsatz um ein Prozent schrumpfte, sackten das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) und der Nettogewinn um jeweils mehr als 20 Prozent ab. Dagegen legte der Auftragseingang um ein Viertel zu, was Bilfinger zufolge einer der besten Werte der vergangenen zehn Jahre ist. Zum kommenden Jahr hatte sich Unternehmenschef Thomas Schulz erst jüngst optimistisch geäußert, bestätigte nun aber die erst im September gekappten Ziele für 2026.

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    Analyst Nikolas Demeter von der Privatbank Metzler beurteilte die Unternehmensaussagen etwas milder als der Markt. Die Quartalszahlen seien ergebnisseitig nicht spektakulär. Sie sollten aber die Wahrnehmung unterstützen, dass Bilfinger das Schlimmste hinter sich habe, und enthielten etliche Signale, die das Vertrauen der Anleger schrittweise wiederherstellen sollten. Denn die Auftragsentwicklung lasse vermuten, dass die aktuelle Geschäftsschwäche eher temporärer als struktureller Natur sei, so der Experte./gl/mne/mis

    Bilfinger

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    ISIN:DE0005909006WKN:590900
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 62,20 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -0,80 %/+60,00 % bedeutet.





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