Bitcoin vor historischem Debakel

Die Investmentbank erwartet laut Stocktwits im Dezember eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte und einen weiteren Schritt im März 2027. Die erste anschließende Zinssenkung prognostiziert sie nun erst für Dezember 2027 – drei Monate später als bisher. Anlass waren die jüngsten US-Inflationsdaten : Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise gegenüber September um 0,4 Prozent und übertrafen damit erneut die Erwartungen. Höhere Zinsen machen verzinsliche Anlagen attraktiver und können spekulative Investments wie Bitcoin belasten.

Bitcoin ist am Mittwoch unter 74.000 US-Dollar (rund 64.000 Euro) gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit August erreicht. Gleichzeitig droht der Kryptowährung eine historische Negativserie: Nach einem Verlustjahr 2025 könnte Bitcoin erstmals auch 2026 mit einem Jahresminus abschließen. Zusätzlichen Gegenwind liefert Goldman Sachs mit einer verschärften Prognose für die US-Zinsen.

Bitcoin-Kritiker Peter Schiff sieht darin zusätzlichen Sprengstoff. Er verwies darauf, dass die Kryptowährung 2025 bereits 6,34 Prozent verloren hatte und 2026 zum Zeitpunkt seiner Äußerung rund 16,5 Prozent im Minus lag. Zwei negative Kalenderjahre hintereinander wären nach seinen Angaben ein Novum. Bereits am Montag hatte Schiff vor einem bevorstehenden Crash gewarnt. Seine Prognose ist allerdings eine Warnung, kein Nachweis für einen weiteren Kurssturz.

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Andere Marktbeobachter bewerten die Entwicklung weniger dramatisch. Kryptoanalyst Michaël van de Poppe bezeichnete den Rückgang als gewöhnliche Korrektur innerhalb eines Bullenmarktes. Für eine nachhaltige Erholung müsste Bitcoin seiner Einschätzung nach zunächst die Marke von 75.000 US-Dollar zurückerobern und als Unterstützung halten.

Auch bei den Verkäufen kurzfristiger Anleger deutet sich eine Entspannung an. Nach Daten von CryptoQuant gingen die mit Verlust an Börsen transferierten Bitcoin von rund 32.700 im November auf etwa 9.900 am Montag zurück. Das könnte auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeuten, beweist aber noch keine Trendwende.

Fazit: Für Bitcoin liegt das größere Risiko damit nicht allein im jüngsten Kursrückgang, sondern in der Aussicht auf länger hohe US-Zinsen. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung sind insbesondere die kommenden Inflationsdaten und die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank. Ob tatsächlich zwei Verlustjahre aufeinanderfolgen, steht erst mit dem Jahresabschluss 2026 fest.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 73.918USD auf CryptoCompare Index (11. November 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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