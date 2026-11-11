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    EasyJet vor dem Börsen-Aus: Anleger machen den Weg frei

    EU-Prüfung steht noch aus

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    EasyJet-Aktionäre haben der Milliardenübernahme durch Apollo zugestimmt. Damit rückt der Börsen-Abschied näher. Doch die EU könnte noch zum Problem werden.

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    EU-Prüfung steht noch aus - EasyJet vor dem Börsen-Aus: Anleger machen den Weg frei
    Foto: Wolfgang Kumm - dpa

    Die Aktionäre von EasyJet haben grünes Licht für die geplante Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo gegeben. Damit rückt einer der größten Private-Equity-Deals in der europäischen Luftfahrtbranche näher. Der britische Billigflieger wird mit rund 5,7 Milliarden britischen Pfund bewertet. Nun steht noch eine wichtige regulatorische Hürde aus.

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    Aktionäre stimmen mit großer Mehrheit zu

    Bei der Abstimmung am Mittwoch sprachen sich 97,07 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Übernahme aus. Gemessen an allen stimmberechtigten Aktionären lag die Zustimmung bei 83,29 Prozent. Damit wurde die erforderliche Mehrheit erreicht.

    Der Deal soll EasyJet nach mehr als 25 Jahren von der Londoner Börse nehmen. Das Unternehmen peilt den Abschluss der Transaktion vor Ende des ersten Quartals 2027 an. Für Apollo wäre die Übernahme ein bedeutender Schritt im europäischen Luftfahrtmarkt. Der Finanzinvestor würde damit einen der bekanntesten Billigflieger Europas übernehmen.

    EU-Zweifel an Eigentümerstruktur

    Im Oktober hatte EasyJet erklärt, dass Gewerkschaften in mehreren europäischen Ländern Bedenken gegen die geplante Übernahme geäußert hätten. Auch der Europäische Betriebsrat spricht sich gegen die Transaktion aus. Er befürchtet, dass die Übernahme die langfristige Stabilität der Fluggesellschaft schwächen und Risiken für die Beschäftigten mit sich bringen könnte.

    Apollo versucht, diese Bedenken mit einem neuen Kontrollkonzept auszuräumen. Dieses soll sicherstellen, dass EasyJet auch nach der Übernahme mehrheitlich unter europäischer Kontrolle bleibt.

    Fazit: Ein Risiko bleibt

    Trotz der Zustimmung der Aktionäre ist der Abschluss der Übernahme noch nicht endgültig sicher. Vor allem die Bedenken der europäischen Gewerkschaften und des Betriebsrats hinsichtlich der künftigen Eigentümerstruktur könnten für Apollo noch zur Herausforderung werden. Im Zuge der Übernahmevereinbarung hatten Analysten von Bernstein den Kaufpreis zudem kritisch eingeordnet. Damit sich die Transaktion für Apollo rechne, müsse EasyJet seine operative Entwicklung deutlich verbessern. "[EasyJet muss] entweder eine umfassende Umstrukturierung durchführen (und das EBIT der Fluggesellschaft bis 2030 mehr als verdreifachen) oder durch den Verkauf von Vermögenswerten Wert schaffen", so die Analysten.

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    An der Londoner Börse notiert das Papier mit einem leichten Minus von 0,17 Prozent bei 689,40 Pence. Damit liegt der Kurs weiterhin unter dem Angebotspreis von 715 Pence je Aktie. Es bleibt abzuwarten, ob Apollo auch die noch ausstehenden regulatorischen Hürden nehmen kann. Der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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