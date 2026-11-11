ADNOC Gas verzeichnet im dritten Quartal eine Erholung mit einem Nettogewinn von 1,34 Milliarden US-Dollar

Das Wachstum in allen Geschäftsbereichen lässt das EBITDA im Vergleich zum Vorquartal um 70 % steigen

Dank einer starken operativen Leistung und einer agilen geschäftlichen Umsetzung verdoppelt sich der Nettogewinn im Vergleich zum Vorquartal

Eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 940 Millionen US-Dollar wurde beschlossen, was der progressiven Dividendenpolitik entspricht

Die Prognose für den Jahresnettogewinn wurde angehoben; nun werden mindestens 4 Milliarden US-Dollar erwartet

ABU DHABI, VAE, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc und ihre Tochtergesellschaften (zusammen als „ADNOC Gas" oder das „Unternehmen" bezeichnet) (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), eines der weltweit größten integrierten Gasunternehmen, gab heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt und erzielte einen Nettogewinn von 1,34 Milliarden US-Dollar – doppelt so viel wie im Vorquartal. Die starke Performance in den Geschäftsbereichen Inlandsgas, LNG, exportorientierte Flüssigkeiten (ETL) und Schwefel trug maßgeblich zu diesen Ergebnissen bei und unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit, die gesteigerte Effizienz und die geschäftliche Flexibilität des integrierten Portfolios des Unternehmens.

Fatema Al Nuaimi, Chief Executive Officer von ADNOC Gas, sagte: „Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal vermitteln eine überzeugende Botschaft: Die Umsetzung unserer Strategien im gesamten Unternehmen war der entscheidende Treiber für unsere neue Dynamik und die hervorragenden Ergebnisse. Unsere operative Stärke und geschäftliche Flexibilität ermöglichten es uns, die inländische und internationale Nachfrage sicher und zuverlässig zu decken und trotz anhaltend schwieriger äußerer Rahmenbedingungen starke Finanzergebnisse zu erzielen. Dies ist ein klarer Beweis für den Wert unseres integrierten Geschäftsmodells, die disziplinierte Umsetzung durch unsere Teams und unser Engagement, fortschrittliche Technologien unternehmensweit zu nutzen und einzuführen."

„Wir halten weiterhin an unserer Dividendenzusage gegenüber den Aktionären fest und investieren in eines der größten Gas-Wachstumsprogramme der Branche. Wir sind einzigartig positioniert, um nachhaltigen Wert für die VAE, unsere Kunden und unsere Investoren zu schaffen."

Starke Gewinnerholung

ADNOC Gas erzielte im dritten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 1,34 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 101 % gegenüber den 665 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 entspricht. Der Aufschwung, der durch eine starke operative Leistung und eine agile geschäftliche Umsetzung in allen wichtigen Geschäftsbereichen des Unternehmens getragen wurde, führte zu einem Anstieg des EBITDA um 70 % gegenüber dem Vorquartal auf 2,03 Milliarden US-Dollar.