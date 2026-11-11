Nvidia zum Schnäppchenpreis – Analysten lockt der Kurssturz

Nach seinen Berechnungen ist das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inzwischen auf weniger als zehn gefallen. Solche Bewertungen seien normalerweise Unternehmen vorbehalten, deren Geschäftsmodell strukturelle Probleme aufweise oder die sich in einem langfristigen Niedergang befänden.

Jordan Klein, Technologieanalyst bei Mizuho Securities, findet für die aktuelle Bewertung von Nvidia deutliche Worte. Gegenüber CNBC bezeichnete er die Aktie als "geradezu lächerlich günstig".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei Nvidia sei jedoch das Gegenteil der Fall. Die Gewinne wachsen weiterhin rasant, während der Aktienkurs zuletzt deutlich nachgegeben hat. Tatsächlich schloss die Nvidia-Aktie zuletzt 5,47 Prozent im Minus bei 168,89 US-Dollar. Innerhalb von zwei Wochen beträgt der Wertverlust inzwischen über 20 Prozent.

Jensen Huang bleibt das größte Risiko

Hinter dem Kursrückgang steckt nicht nur die Sorge vor einer Überbewertung der KI-Branche. Vor allem die laufenden Untersuchungen im Zusammenhang mit CEO Jensen Huang werfen Fragen zur künftigen Führung des Konzerns auf.

Der Nvidia-Verwaltungsrat untersucht eine mögliche ausländische Spionageoperation, in die Huang unwissentlich verwickelt gewesen sein könnte. Bislang gibt es nach Angaben des Unternehmens keine Hinweise darauf, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt wurden.

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Evercore spricht von der "Kaufchance eines Lebens"

Julian Emanuel von Evercore ISI geht in seiner Einschätzung sogar noch einen Schritt weiter. Die Investmentbank hat Nvidia kürzlich in ihre Auswahl besonders aussichtsreicher KI-Aktien für das kommende Jahr aufgenommen.

Sollte die Unternehmensführung stabil bleiben, könnte der aktuelle Kursrückgang nach Einschätzung Emanuels die "Chance eines ganzen Lebens" darstellen.

Seinen Optimismus begründet er auch mit der Bewertung des gesamten Technologiesektors. Technologieaktien würden inzwischen teilweise günstiger gehandelt als der S&P 500. Eine solche Konstellation sei seit mehr als einem Jahrzehnt außergewöhnlich.

Emanuel sieht Nvidia weiterhin als eines der wichtigsten Unternehmen der KI-Revolution. Gleichzeitig geht er davon aus, dass die Entwicklung künstlicher Intelligenz selbst durch länger anhaltende Turbulenzen bei Nvidia nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Fazit: Die aktuelle Bewertung von Nvidia ist bemerkenswert. Noch im vergangenen Jahr wurde die Aktie zeitweise mit mehr als dem 30-Fachen ihrer erwarteten Gewinne gehandelt. Inzwischen ist dieser Aufschlag erheblich geschrumpft, obwohl sich der Quartalsumsatz zuletzt mehr als verdoppelt hat.

Die jüngsten Kursverluste zeigen jedoch auch, wie stark Nvidia von CEO Jensen Huang abhängig ist. Sollte er den Konzern verlassen oder das Gewinnwachstum nachlassen, könnte die vermeintliche Kaufchance auch schnell zum Risiko werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion | Spezialisiert auf Kryptowährungen und Finanztrends





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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