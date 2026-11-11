KI-Aktien unter Druck: 2G Energy sticht heraus

Wer den kräftigen Rücksetzer bei den deutschen Profiteuren des KI-Infrastrukturausbaus für einen Einstieg nutzen will, findet inzwischen deutlich unterschiedliche Ausgangslagen vor. Besonders interessant erscheint dabei 2G Energy: Während viele frühere Börsenfavoriten trotz der Kursverluste noch ambitioniert bewertet sind oder operative Probleme lösen müssen, verbindet der Spezialist für dezentrale Energieversorgung eine weiterhin starke Geschäftsdynamik mit einer vergleichsweise moderaten Bewertung.

Zum aktuellen Aktienkurs liegt das von Analysten durchschnittlich geschätzte KGV für das laufende Jahr bei rund 26. Für ein Unternehmen, das aktuell von einem massiven Auftragsschub – in diesem Jahr werden sich die Anlagenbestellungen voraussichtlich auf über 1 Mrd. Euro mehr als vervierfachen – erscheint das keineswegs überzogen. Bemerkenswert ist vor allem die daraus resultierende Visibilität: Die Auftragsbücher füllen sich bereits für das vom Unternehmen geplante Wachstum bis in das Jahr 2028.