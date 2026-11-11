Rentenversicherung mahnt bei Kapitalrente zu Geduld

Zeit und Geduld seien gefragt "insbesondere in Phasen, wenn es am Kapitalmarkt nicht so gut laufen sollte", so Roßbach. "Dann ist Durchhalten gefragt." Zugleich sagte Roßbach einen allmählichen, schrittweisen Aufbau der Kapitalrente voraus. In Schweden habe die Einführung der dort Prämienrente genannten Renten-Säule fünf, sechs Jahre gedauert, erläuterte sie.

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) unterstützt die geplante Einführung einer Kapitalrente in Deutschland. "Wir sollten starten", sagte Präsidentin Gundula Roßbach in Würzburg zu den Regierungsplänen. Gleichzeitig mahnte Roßbach zu Geduld bei der Einführung - sowie zu einem geduldigen Umgang mit dem künftigen Kapital zur Stabilisierung der Rente.

Kern der Empfehlungen der Regierungskommission zur Rente war im Sommer eine neue Kapitalrente. Zusätzlich zum normalen Rentenbeitrag sollen Arbeitgeber und Beschäftigte dafür nach einer 2028 beginnenden Übergangsphase zwei Prozent des Bruttoeinkommens zahlen. Mit den Erträgen soll die gesetzliche Rente trotz Alterung der Gesellschaft auf Jahrzehnte hinaus sicher bleiben. Union und SPD wollen die gesetzlichen Grundlagen dafür im kommenden Jahr schaffen, als Teil einer umfassenden Rentenreform.

Rentenpräsidentin pocht auf Unabhängigkeit



Die DRV-Präsidentin forderte, durch viel Kommunikation mit der Bevölkerung über den Zweck und die Perspektiven des neuen Systems Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten. Als "größte Herausforderung" bezeichnete Roßbach den geplanten Aufbau jeweils individueller Kapitalkonten für die Versicherten. Wie beim schwedischen Vorbild sei eine Anlagestrategie notwendig, die sich ausschließlich an den Interessen der Versicherten ausrichte, forderte Roßbach. Weitere wirtschaftspolitische Zielstellungen solle die Kapitalrente nicht erfüllen, mahnte Roßbach.

Einen ersten Teil ihrer Rentenpläne will die Regierung vor Weihnachten im Kabinett auf den Weg bringen. Dabei geht es unter anderem um Einschränkungen bei Frühverrentungen./bw/DP/stk



