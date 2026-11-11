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    Zweistellige Sonderdividende: Costco lässt 13 Milliarden Dollar regnen

    Dividenden-Bombe

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    Costco Wholesale lässt die Dividenden-Bombe platzen: Die gewaltigen Liquiditätspolster kommen Anlegern zugute, die rechtzeitig investiert sind!

    Dividenden-Bombe - Zweistellige Sonderdividende: Costco lässt 13 Milliarden Dollar regnen
    Foto: Calvin Ng - Nexpher via ZUMA Press Wire

    Die Finanzkraft der US-amerikanischen Warenhauskette Costco ist unglaublich. Mit einer zweistelligen Sonderdividende belohnt das Unternehmen, das am ehesten mit Metro hierzulande zu vergleichen ist, die Aktionäre. 

    Am Mittwoch gab Costco Wholesale Corporation bekannt, dass ihr Verwaltungsrat eine Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie der Costco-Stammaktien beschlossen hat.

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    Das sind 13,3 Milliarden US-Dollar und entspricht damit rund zwei Dritteln des ausgewiesenen Cashbestands.

    Die Auszahlung erfolgt am 4. Dezember 2026 an die am 24. November 2026 (Geschäftsschluss) eingetragenen Aktionäre. Der Gesamtbetrag der Zahlung beläuft sich auf rund 13,3 Milliarden US-Dollar.

    Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 4 Milliarden US-Dollar verlängert hat.

    Dieses Programm läuft im November 2030 aus und ersetzt das bisherige 4-Milliarden-Dollar-Programm (verabschiedet 2023 und planmäßig bis Januar 2027 befristet), im Rahmen dessen bereits Aktien im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar zurückgekauft wurden.

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    Verdient wird das Geld auch über die kostenpflichtigen Mitgliedschaften, die man zum Einkaufen bei Costco benötigt.

    Auch die Aktie läuft überaus gut und hat auf Jahressicht rund 22 Prozent gewonnen. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Costco Wholesale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 980,9EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.

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    RedakteurKrischan Orth
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    Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate.
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