Börsen Update Europa - 11.11. - TecDAX stark +0,82 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.522,34 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,95 %, Siemens Energy +6,74 %, RWE +1,97 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,49 %, Brenntag -4,07 %, MTU Aero Engines -2,70 %
Der MDAX steht bei 31.034,24 PKT und verliert bisher -0,49 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +7,11 %, AIXTRON +6,74 %, SILTRONIC AG +5,22 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -4,88 %, RENK Group -4,80 %, Fraport -3,51 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.084,11 PKT und steigt um +0,82 %.
Top-Werte: Draegerwerk +7,71 %, SUESS MicroTec +7,11 %, Infineon Technologies +6,95 %
Flop-Werte: Evotec -2,72 %, Nemetschek -1,28 %, Siemens Healthineers -1,13 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.364,95 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,95 %, Siemens Energy +6,74 %, Nokia +3,54 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,49 %, EssilorLuxottica -2,90 %, Intesa Sanpaolo -2,26 %
Der AT 20 steht aktuell (14:00:02) bei 6.700,13 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +11,96 %, UNIQA Insurance Group +2,84 %, Andritz +1,86 %
Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -3,14 %, voestalpine -2,99 %
Der CH 20 steht bei 14.997,13 PKT und verliert bisher -0,65 %.
Top-Werte: ABB +2,42 %, Logitech International +1,87 %, Alcon +0,84 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,71 %, Novartis -1,91 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.350,36 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: ABB +2,42 %, Sandvik +1,72 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,55 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,86 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,84 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.730,00 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +8,61 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,35 %, Viohalco +1,86 %
Flop-Werte: Jumbo -0,07 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,07 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,04 %
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