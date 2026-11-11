Coreweave und Anthropic dämpfen KI-Sorgen - Erholungsrally

Für den Coreweave-Kurs ging es am Mittwoch vorbörslich um 17 Prozent nach oben und dem folgten andere Papiere wie Micron , Marvell oder Sandisk mit Erholungen, die sich teilweise auch einem prozentual zweistelligen Niveau näherten. Sehr stark entwickelten sich außerdem die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um vier Prozent, nachdem sie zuletzt wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang auch noch unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten hatten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger werden bei KI-Aktien langsam wieder mutiger. Starke Zahlen vom Cloud-Unternehmen CoreWeave und Berichte über eine robuste Nachfrage vor dem geplanten Börsengang von Anthropic hoben am Mittwoch vorbörslich die Stimmung für die Branche, die in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt hatte. Auslöser war die Befürchtung, dass die US-Demokraten nach ihrem Wahltriumph die Hürden für den Ausbau von KI-Infrastruktur erhöhen. Ein Börsianer sprach nun allmählich von einem Comeback des Sektors.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

CoreWeave verringerte die Sorgen mit einem ausgewiesen starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer hat das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor über Nacht auch eine zusätzliche Absicherung gegeben mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. "Bei Coreweave heißt es Aufatmen", so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken. Analyst Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies schraubte sein Kursziel für die Aktie denn auch gleich deutlich von 90 auf 150 US-Dollar nach oben. Gehandelt werden sie vorbörslich zu 57 Dollar.

Außerdem hellten Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic das Gesamtbild wieder auf. Nachdem am Vortag in dieser Hinsicht noch Enttäuschung über die Bewertung belastet hatte, berichte nun die "Financial Times", dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage eine höhere Bewertung in Erwägung zögen. Hinzu kam, dass der Anthropic-Konkurrent OpenAI Kreisen zufolge erstmals einen Quartalsumsatz von 10 Milliarden US-Dollar erzielen konnte./tih/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,89 % und einem Kurs von 693,6 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +89,90 %/+153,20 % bedeutet.



