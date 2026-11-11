Seagate Technology Holdings springt nach oben und übertrifft den States 500

Obwohl sich die Seagate Technology Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,04 % hinnehmen.

Deutlich stärker als der States 500 präsentiert sich die Aktie von Seagate Technology Holdings: Der Index legt lediglich um 0,87 % zu. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um -8,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Seagate Technology Holdings bisher ein Plus von +104,47 %.

Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,43 % 1 Monat -29,84 % 3 Monate -30,04 % 1 Jahr +92,39 %

Stand: 11.11.2026, 14:00 Uhr

Die Aktie von Seagate Technology Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 93,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,55 %.

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Es gibt 230 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,03 Mrd.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Seagate Technology Holdings Aktie?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.