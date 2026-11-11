WDH/Eingewanderte Menschen häufiger erwerbstätig als früher

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach Deutschland eingewanderte Menschen sind deutlich häufiger erwerbstätig als früher. Im vergangenen Jahr gingen 70 Prozent der Eingewanderten im Alter von 15 bis 64 Jahren einer entsprechenden Tätigkeit nach, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage des Mikrozensus berichtet. 20 Jahre zuvor hatte die Erwerbstätigenquote bei 57 Prozent betragen. Immer noch liegt sie deutlich unter der Quote der in Deutschland lebenden Menschen ohne Einwanderungsgeschichte, von denen 81 Prozent erwerbstätig sind.

(Im zweiten Absatz, ersten Satz wurde "mit Einwanderungsgeschichte" gestrichen und das Wort "insgesamt" ergänzt. Korrekt ist, dass dies die Gesamtzahl aller Menschen in dieser Altersgruppe in Deutschland ist.)

Laut dem aktualisierten Statistik-Überblick "Dashboard Migration" leben in Deutschland insgesamt 52,7 Millionen Menschen zwischen 15 und 64 Jahren. Davon sind 12,8 Millionen oder 24 Prozent eingewandert, 3,2 Millionen (6 Prozent) sind Nachkommen von zwei eingewanderten Eltern und 2,5 Millionen (5 Prozent) haben ein eingewandertes Elternteil.

Großer Rückstand für eingewanderte Frauen



Bei den Eingewanderten gibt es deutlichere Unterschiede zwischen den Geschlechtern als bei der alteingesessenen Bevölkerung. Eingewanderte Männer sind mit einem Anteil von 76 Prozent deutlich häufiger erwerbstätig als Frauen, die lediglich auf 62 Prozent kommen. Ihr Rückstand zu den nicht eingewanderten Frauen beträgt 17 Prozentpunkte. Bei den Männern sind es nur 7 Punkte Differenz.

Die Eingewanderten müssen mit geringeren Einkommen auskommen. Eingewanderte Vollzeitkräfte erhielten 2025 ein mittleres Bruttogehalt (Median) von 3.494 Euro. Das waren 16 Prozent weniger als bei Personen ohne Einwanderungsgeschichte, die ein mittleres Einkommen von 4.165 Euro hatten. Auch Nachkommen von Eingewanderten verdienten deutlich weniger mit 3.676 Euro. Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte kamen auf 3.997 Euro/ceb/DP/stk



