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    Bundesbankpräsident Nagel liest morgens keine Nachrichten aus USA mehr

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nagel meidet morgens US-Nachrichten auf dem Handy
    • Kazaks fordert Europas Blick auf eigene Reformen
    • Wirtschaft erholt sich, strukturelle Hürden bleiben
    Bundesbankpräsident Nagel liest morgens keine Nachrichten aus USA mehr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    RIGA (dpa-AFX) - Bundespräsident Joachim Nagel hat nach eigenen Angaben seine Morgenroutine geändert - und verzichtet nach dem Aufstehen auf den morgendlichen Blick auf das Nachrichtengeschehen in den USA. "Vor ein paar Monaten war es noch so: Das Erste, was ich morgens tat, war, auf meinem Handy nachzuschauen, was auf der anderen Seite des großen Teichs passiert war. Was im Weißen Haus beschlossen wurde, welche geniale Idee der Präsident über Nacht gehabt hatte", erzählte Nagel bei einer Konferenz der lettischen Zentralbank in Riga.

    Davon abgebracht habe ihn dann aber sein lettischer Amtskollege Martins Kazaks mit einem "klugen Kommentar" bei einer Sitzung des Rates der Europäischen Zentralbank. Bei einem Gespräch über die geopolitische Lage habe Kazaks gesagt, dass Europa zu sehr darauf schaue, was auf der anderen Seite des Atlantiks vor sich geht und sich stattdessen mehr auf sich selbst und die nötigen Maßnahmen und Reformen konzentrieren müsse.

    "Und ich dachte: Er hat recht. Wir sind oft zu sehr auf das fokussiert, was im Weißen Haus vor sich geht und ähnliches", sagte der Bundespräsident in einer Diskussionsrunde. "Deshalb habe ich mir diese Angewohnheit abgewöhnt. Ich schaue morgens nicht mehr als Erstes auf mein Handy. Das ist auch Therapie für mich."

    Nagel nahm in Riga an einer Wirtschaftskonferenz der lettischen Zentralbank teil. In seiner Rede gab er sich positiv optimistisch zu den Aussichten für die deutsche Wirtschaft, die sich schneller erhole als noch vor einigen Monaten erwartet. Weiterhin gebe es aber tiefgreifende strukturelle Herausforderungen, die von der Bundesregierung angegangen werden müssten, sagte Nagel./awe/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
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