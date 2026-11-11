🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SFC Energy ziehen nach Zahlen an - Starkes Verteidigungsgeschäft

    AKTIE IM FOKUS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • SFC Energy gewinnt nach starken Zahlen drei Prozent
    • Verteidigungsanteil bei SFC steigt auf 46 Prozent
    • SFC kehrt mit Umsatzplus in die Gewinnzone zurück
    AKTIE IM FOKUS - SFC Energy ziehen nach Zahlen an - Starkes Verteidigungsgeschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke endgültige Geschäftszahlen haben SFC Energy am Mittwoch einen Kurssprung um 3 Prozent beschert. Damit zählten die Aktien zu den größten Gewinnern im SDax . Auch im bisherigen Jahresverlauf mischt der Brennstoffzellenspezialist mit plus 48 Prozent im Nebenwerte-Index weit vorn mit.

    Ähnlich erfreulich sieht es 2026 bei den Titeln anderer Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien aus, die vom Ölpreissprung infolge des Nahostkonflikts profitieren. Für den Windturbinenhersteller Nordex und den Photovoltaik-Spezialisten SMA Solar stehen Kursgewinne von jeweils rund 44 Prozent zu Buche. Beim Biokraftstoffhersteller Verbio sind es immerhin 23 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    39,44€
    Basispreis
    2,83
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,33€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dank eines Großauftrags aus der Ukraine konnte SFC den Umsatzanteil des Verteidigungsgeschäfts im Segment Clean Energy in den ersten neun Monaten diesen Jahres auf rund 46 Prozent steigern. Dies bedeutet dem Unternehmen zufolge mehr als eine Versechsfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz insgesamt legte - wie schon seit Ende Oktober bekannt - um 29 Prozent zu, was SFC wieder in die Gewinnzone verhalf.

    Daher hatte Vorstandschef Peter Podesser schon damals seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 angehoben, der sich von Januar bis September mehr als verdreifacht hat./gl

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 41,88 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,33Euro. Von den letzten 3 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 42,00Euro was eine Bandbreite von +38,46 %/+61,54 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS SFC Energy ziehen nach Zahlen an - Starkes Verteidigungsgeschäft Starke endgültige Geschäftszahlen haben SFC Energy am Mittwoch einen Kurssprung um 3 Prozent beschert. Damit zählten die Aktien zu den größten Gewinnern im SDax . Auch im bisherigen Jahresverlauf mischt der Brennstoffzellenspezialist mit plus 48 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     