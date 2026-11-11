SFC Energy ziehen nach Zahlen an - Starkes Verteidigungsgeschäft

Ähnlich erfreulich sieht es 2026 bei den Titeln anderer Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien aus, die vom Ölpreissprung infolge des Nahostkonflikts profitieren. Für den Windturbinenhersteller Nordex und den Photovoltaik-Spezialisten SMA Solar stehen Kursgewinne von jeweils rund 44 Prozent zu Buche. Beim Biokraftstoffhersteller Verbio sind es immerhin 23 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke endgültige Geschäftszahlen haben SFC Energy am Mittwoch einen Kurssprung um 3 Prozent beschert. Damit zählten die Aktien zu den größten Gewinnern im SDax . Auch im bisherigen Jahresverlauf mischt der Brennstoffzellenspezialist mit plus 48 Prozent im Nebenwerte-Index weit vorn mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dank eines Großauftrags aus der Ukraine konnte SFC den Umsatzanteil des Verteidigungsgeschäfts im Segment Clean Energy in den ersten neun Monaten diesen Jahres auf rund 46 Prozent steigern. Dies bedeutet dem Unternehmen zufolge mehr als eine Versechsfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz insgesamt legte - wie schon seit Ende Oktober bekannt - um 29 Prozent zu, was SFC wieder in die Gewinnzone verhalf.

Daher hatte Vorstandschef Peter Podesser schon damals seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 angehoben, der sich von Januar bis September mehr als verdreifacht hat./gl

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 41,88 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 14:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,33Euro. Von den letzten 3 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 42,00Euro was eine Bandbreite von +38,46 %/+61,54 % bedeutet.



