Friedensgespräche in Abu Dhabi – Gold und der Rüstungs-Sektor! Im Fokus Rheinmetall, Renk, Dryden Gold, Kirkland Lake Discoveries und Hensoldt

Die Börse zeigt sich jüngst äußerst volatil. Die aktuellen Friedensgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi sorgen an den internationalen Kapitalmärkten für spürbare Bewegung und zwingen Anleger zu strategischen Überlegungen. Wie geht es mit Blick auf 2027 weiter? Aktuell lässt die Hoffnung auf ein Ende der Kampfhandlungen die Risikoprämien schmelzen, da geraten vor allem hoch bewertete saktien zunehmend unter Druck. Selbst wenn ein sofortiger Durchbruch bei den Verhandlungen noch unsicher bleibt, belastet allein die diplomatische Annäherung die Fantasie für weitere Sonderkonjunkturen im Verteidigungssektor nachhaltig.

Gleichzeitig hat der Edelmetallmarkt nach seinem stürmischen Rekordlauf zu Jahresbeginn eine deutliche Korrektur vollzogen und den Goldpreis in den Bereich von gut 4.000 US-Dollar zurückgeführt. Anders als bei swerten eröffnet dieser Rücksetzer beim Gold jedoch neue Einstiegschancen, da Notenbanken ihre Reserven weiterhin auf Rekordniveau aufstocken und die strukturellen Schuldenprobleme der Industriestaaten bestehen bleiben. In dieser volatilen Übergangsphase reicht es nicht mehr aus, blind auf die Krisengewinner der vergangenen Jahre zu setzen. Stattdessen sind gezielte Umschichtungen gefragt, um das eigene Depot rechtzeitig wetterfest für ein verändertes geopolitisches Umfeld zu machen.