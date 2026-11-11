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    Friedensgespräche in Abu Dhabi – Gold und der Rüstungs-Sektor! Im Fokus Rheinmetall, Renk, Dryden Gold, Kirkland Lake Discoveries und Hensoldt

    Nebenwerte

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    Die Börse zeigt sich jüngst äußerst volatil. Die aktuellen Friedensgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi sorgen an den internationalen Kapitalmärkten für spürbare Bewegung und zwingen Anleger zu strategischen Überlegungen. Wie geht es mit Blick auf 2027 weiter? Aktuell lässt die Hoffnung auf ein Ende der Kampfhandlungen die Risikoprämien schmelzen, da geraten vor allem hoch bewertete saktien zunehmend unter Druck. Selbst wenn ein sofortiger Durchbruch bei den Verhandlungen noch unsicher bleibt, belastet allein die diplomatische Annäherung die Fantasie für weitere Sonderkonjunkturen im Verteidigungssektor nachhaltig.

    Gleichzeitig hat der Edelmetallmarkt nach seinem stürmischen Rekordlauf zu Jahresbeginn eine deutliche Korrektur vollzogen und den Goldpreis in den Bereich von gut 4.000 US-Dollar zurückgeführt. Anders als bei swerten eröffnet dieser Rücksetzer beim Gold jedoch neue Einstiegschancen, da Notenbanken ihre Reserven weiterhin auf Rekordniveau aufstocken und die strukturellen Schuldenprobleme der Industriestaaten bestehen bleiben. In dieser volatilen Übergangsphase reicht es nicht mehr aus, blind auf die Krisengewinner der vergangenen Jahre zu setzen. Stattdessen sind gezielte Umschichtungen gefragt, um das eigene Depot rechtzeitig wetterfest für ein verändertes geopolitisches Umfeld zu machen.

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    Sektor-Rotation in Spe – Die Sache mit den heißen Kartoffeln

    An der Börse gilt aktuell eine eiserne Regel: Wer zu lange an den Highflyern von gestern klebt, verbrennt sich irgendwann gewaltig die Finger! So eine „heiße Kartoffel“ sind derzeit viele KI- und saktien, die nach einer ordentlichen Kursrallye auf astronomischen Bewertungsniveaus thronen und kaum noch Raum für Fehler lassen. Doch statt makelloser Bilanzen liefern immer mehr Verteidigungskonzerne zuletzt operative Enttäuschungen, weil Lieferketten haken, Fachkräfte fehlen und explodierende Kosten die versprochenen Traummargen auffressen. Wenn dann noch Friedensdiplomatie die politische Sonderkonjunktur abkühlt, suchen Großinvestoren blitzschnell das Weite und lassen die Nachzügler auf den überteuerten Papieren sitzen.

    Während die sparty also deutlich an Schwung verliert, läuft im Hintergrund längst die nächste große Sektor-Rotation an. Der Blick der Profis richtet sich wieder verstärkt auf die ungelösten Dauerbaustellen der Weltwirtschaft, allen voran die hartnäckige Inflation und die völlig aus dem Ruder gelaufenen Staatsschulden. Weder die USA noch Europa bekommen ihre Haushaltsdefizite in den Griff, was das Vertrauen in ungedecktes Papiergeld schleichend aushöhlt. In diesem Umfeld werden Gold-Investments vom langweiligen Krisenschutz zum stabilen Anker für jedes mittelfristig aufgestellte Depot. Gerade nach der jüngsten Verschnaufpause bei den Edelmetallen bieten sich für risikobewusste Anleger wieder attraktive Einstiegschancen, bevor die nächste Kaufwelle anrollt.

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