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    Lösung vor Neujahr möglich

    Ukrainischer Unterhändler

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    Für Sie zusammengefasst
    • Arachamija hält eine Lösung vor Neujahr für möglich
    • Beide Länder führten in Abu Dhabi Friedensgespräche
    • US-Vermittler wollen Ergebnisse in Dublin mitteilen
    Ukrainischer Unterhändler - Lösung vor Neujahr möglich
    Foto: Siarhei - 356130783

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach Gesprächen zwischen Russen und Ukrainern hält der ukrainische Unterhändler David Arachamija nach eigenen Worten eine "Lösung vor dem neuen Jahr" für möglich. "Es gibt auch andere Fragen, über die wir bislang nicht reden können, doch da haben wir tatsächlich einen großen Fortschritt erzielt", sagte Arachamija, der auch Fraktionschef der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist. Demnach wollen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner nach einer für Donnerstag angekündigten Reise nach Moskau den Ukrainern in Dublin einen Bericht über die Ergebnisse geben. Danach solle ein zweiter Verhandlungstermin angesetzt werden.

    Vertreter Russlands und der Ukraine haben am Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi unter US-Vermittlung über eine Friedenslösung für den seit Februar 2022 andauernden Ukrainekrieg gesprochen. Arachamija bezeichnete die Verhandlungen als sehr "hart". Die russische Delegation sei mit "strikten Direktiven" angereist. Der Ukrainer lobte den US-Verhandlungsansatz, den Dialog mit einem "Nachkriegsbild für beide Länder" zu öffnen. Konkreter wurde Arachamija nicht./ast/DP/stk






    Verfasst von dpa-AFX
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    Ukrainischer Unterhändler Lösung vor Neujahr möglich Nach Gesprächen zwischen Russen und Ukrainern hält der ukrainische Unterhändler David Arachamija nach eigenen Worten eine "Lösung vor dem neuen Jahr" für möglich. "Es gibt auch andere Fragen, über die wir bislang nicht reden können, doch da haben …
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