🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    Mehr Gewinn statt nur Umsatz: Darum setzen Analysten jetzt auf Drägerwerk

    Anleger feiern Kaufempfehlung

    393 Aufrufe 393 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eine neue Kaufempfehlung der Berenberg Bank sorgt für kräftigen Rückenwind bei den Papieren von Drägerwerk. Was jetzt für die Aktie spricht.

    Für Sie zusammengefasst
    Anleger feiern Kaufempfehlung - Mehr Gewinn statt nur Umsatz: Darum setzen Analysten jetzt auf Drägerwerk
    Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman - Eibner-Pressefoto

    Die Privatbank Berenberg hat die Vorzugsaktie von Drägerwerk neu in ihre Beobachtung aufgenommen und steigt direkt mit einer Kaufempfehlung ein. Das Kursziel setzt Analyst Christian Ehmann bei 156 Euro an. Anleger stürzten sich am Mittwoch auf die Aktie, die 7,9 Prozent zulegen konnte. Seit Jahresbeginn haben die Papiere bereits rund 57 Prozent zugelegt.

    Im Kern geht es um die Profitabilität. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern aus Lübeck wächst zwar solide, verdient aber seit Jahren deutlich weniger als die Konkurrenz. Genau hier sieht Ehmann den Wendepunkt. Er rechnet damit, dass die operative Marge von 6,7 Prozent im Jahr 2025 bis 2028 auf 8,4 Prozent klettert. Der Umsatz soll im selben Zeitraum jährlich um etwa 5 Prozent wachsen, das operative Ergebnis dagegen um gut 12 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Drägerwerke AG & Co. KGaA Vz!
    Long
    78,24€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 11,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    118,38€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 11,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zugpferd ist die Sicherheitssparte mit Atemschutz, Gasmessgeräten und Schutzausrüstung. Dräger hat dort nach den Lieferkettenproblemen von 2022 Einkauf und Logistik zentralisiert, Preissteigerungen konsequent weitergegeben und schlankere Abläufe eingeführt. Die Marge soll bis 2028 auf gut 13 Prozent steigen.

    Die größere Medizinsparte hinkt mit 2,9 Prozent im Vorjahr noch hinterher, dürfte laut Berenberg aber ab 2028 aufholen. Helfen soll dabei, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA im Oktober ein seit 2020 bestehendes Warnschreiben aufgehoben hat. Damit kann Dräger seine Systeme zur Patientenüberwachung wieder in den USA verkaufen.

    Draegerwerk

    +10,33 %
    +4,79 %
    -6,81 %
    -2,67 %
    +60,88 %
    +105,25 %
    +59,48 %
    +57,95 %
    +2.788,66 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063
    Draegerwerk direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Fazit:

    Nach dem kräftigen Kursplus in diesem Jahr ist bei Dräger schon einiges an Fantasie eingepreist, gemessen an Wettbewerbern wirkt die Aktie mit dem rund Siebenfachen des operativen Ergebnisses für 2026 aber weiterhin günstig bewertet. Ob die Erholung weitergeht, hängt vor allem daran, wie überzeugend das Management beim Kapitalmarkttag den Weg zu höheren Margen skizziert. Liefert Dräger dort konkrete Zahlen, könnte der Titel weiter Rückenwind bekommen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,73 % und einem Kurs von 108,4EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurJulian Schick
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.

    Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger feiern Kaufempfehlung Mehr Gewinn statt nur Umsatz: Darum setzen Analysten jetzt auf Drägerwerk Eine neue Kaufempfehlung der Berenberg Bank sorgt für kräftigen Rückenwind bei den Papieren von Drägerwerk. Was jetzt für die Aktie spricht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     