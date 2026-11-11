Mehr Gewinn statt nur Umsatz: Darum setzen Analysten jetzt auf Drägerwerk
Anleger feiern Kaufempfehlung
Eine neue Kaufempfehlung der Berenberg Bank sorgt für kräftigen Rückenwind bei den Papieren von Drägerwerk. Was jetzt für die Aktie spricht.
- Berenberg empfiehlt Drägerwerk mit Kursziel 156 Euro
- Dräger erwartet höhere Margen und solides Wachstum
- US-Freigabe hilft Medizinsparte, Aktie wirkt günstig
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Die Privatbank Berenberg hat die Vorzugsaktie von Drägerwerk neu in ihre Beobachtung aufgenommen und steigt direkt mit einer Kaufempfehlung ein. Das Kursziel setzt Analyst Christian Ehmann bei 156 Euro an. Anleger stürzten sich am Mittwoch auf die Aktie, die 7,9 Prozent zulegen konnte. Seit Jahresbeginn haben die Papiere bereits rund 57 Prozent zugelegt.
Im Kern geht es um die Profitabilität. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern aus Lübeck wächst zwar solide, verdient aber seit Jahren deutlich weniger als die Konkurrenz. Genau hier sieht Ehmann den Wendepunkt. Er rechnet damit, dass die operative Marge von 6,7 Prozent im Jahr 2025 bis 2028 auf 8,4 Prozent klettert. Der Umsatz soll im selben Zeitraum jährlich um etwa 5 Prozent wachsen, das operative Ergebnis dagegen um gut 12 Prozent.
Zugpferd ist die Sicherheitssparte mit Atemschutz, Gasmessgeräten und Schutzausrüstung. Dräger hat dort nach den Lieferkettenproblemen von 2022 Einkauf und Logistik zentralisiert, Preissteigerungen konsequent weitergegeben und schlankere Abläufe eingeführt. Die Marge soll bis 2028 auf gut 13 Prozent steigen.
Die größere Medizinsparte hinkt mit 2,9 Prozent im Vorjahr noch hinterher, dürfte laut Berenberg aber ab 2028 aufholen. Helfen soll dabei, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA im Oktober ein seit 2020 bestehendes Warnschreiben aufgehoben hat. Damit kann Dräger seine Systeme zur Patientenüberwachung wieder in den USA verkaufen.
Fazit:
Nach dem kräftigen Kursplus in diesem Jahr ist bei Dräger schon einiges an Fantasie eingepreist, gemessen an Wettbewerbern wirkt die Aktie mit dem rund Siebenfachen des operativen Ergebnisses für 2026 aber weiterhin günstig bewertet. Ob die Erholung weitergeht, hängt vor allem daran, wie überzeugend das Management beim Kapitalmarkttag den Weg zu höheren Margen skizziert. Liefert Dräger dort konkrete Zahlen, könnte der Titel weiter Rückenwind bekommen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,73 % und einem Kurs von 108,4EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.
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