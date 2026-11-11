🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Burry greift zu, nur nicht bei Nvidia: Das sind seine 2 größten Wetten

    "Verdammt guter Trade"

    3985 Aufrufe 3985 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach dem Kursrutsch bei Nvidia wird Michael Burry hellhörig. Doch der Mann, der die Finanzkrise kommen sah, will nur kurz mitspielen. Sein eigenes Geld steckt er in zwei ganz andere Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    "Verdammt guter Trade" - Burry greift zu, nur nicht bei Nvidia: Das sind seine 2 größten Wetten
    Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

    Michael Burry wittert bei Nvidia eine schnelle Chance. Der Markt dürfte die Aktie "schon bald" als "verdammt guten Trade" sehen, schrieb der "Big-Short"-Investor am späten Dienstag in seinem Newsletter Cassandra Unchained. Langfristig halten will er das Papier aber nicht. Burry erwartet, dass Nvidias Vorsprung in den nächsten fünf Jahren schrumpft. Die Kontroverse um Konzernchef Jensen Huang werde dem Geschäft dagegen kaum schaden.

    Kanzlei prüft Vorwürfe

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adobe!
    Long
    222,35€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    252,53€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 12,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genau diese Kontroverse drückt die Aktie. Binnen zwei Tagen verlor sie 9,5 Prozent auf 168,89 US-Dollar und liegt damit rund 30 Prozent unter dem Rekordhoch von Anfang Oktober.

    NVIDIA

    +3,94 %
    -14,65 %
    -23,38 %
    -17,02 %
    -8,64 %
    +248,82 %
    +511,88 %
    +8.774,12 %
    +1.122.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Huang soll eine Beziehung zu einer Frau gehabt haben, die US-amerikanische Geheimdienstler laut Reuters als Quelle des chinesischen Geheimdienstes einstufen. Eine Kanzlei prüft die Vorwürfe im Auftrag des Verwaltungsrats. 

    Analysten bleiben vorsichtig. Morningstar-Experte Brian Colello hält am fairen Wert von 310 US-Dollar fest, stuft die Unsicherheit aber als "sehr hoch" ein. Wedbush-Analyst Dan Ives beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass Huang geht, auf 15 Prozent.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

     

    An den Zahlen liegt die Schwäche nicht. Im Geschäftsjahr bis Januar setzte Nvidia laut Ariva 215,9 Milliarden US-Dollar um und verdiente 120,1 Milliarden US-Dollar. Laut Marketscreener zahlen Anlegerinnen und Anleger knapp 17 US-Dollar für jeden US-Dollar Gewinn, den Analysten im laufenden Geschäftsjahr erwarten. Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor. Laut MarketPulse erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar und 108,8 Milliarden US-Dollar Umsatz.

    Burrys größte Wetten liegen woanders

    Sein Geld steckt Burry lieber in den lateinamerikanischen Onlinehändler MercadoLibre und den australischen Möbelversender Temple & Webster. Beide machen je mehr als zehn Prozent seines Depots aus. Bei MercadoLibre kaufte er zweimal unter 1.500 US-Dollar nach, obwohl der operative Gewinn im dritten Quartal um sechs Prozent sank. Temple & Webster habe die Wende geschafft, schreibt Burry.

    Aufgestockt hat er auch bei Adobe, bei JD.com und über langlaufende Kaufoptionen bei Sprouts Farmers Market. Die Aktie von JD.com sei "vergessen und viel zu billig".

    Nach dem Kursrutsch ist Nvidia gemessen am erwarteten Gewinn deutlich günstiger, und das Geschäft wächst rasant. Die Zahlen am 17. November zeigen, ob die Milliardeninvestitionen der Cloudkonzerne weiter fließen. Dagegen stehen die offene Prüfung um Huang und Burrys Zweifel am langfristigen Vorsprung. Bis die Führungsfrage geklärt ist, dürfte die Aktie heftig schwanken.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurNicolas Ebert
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    "Verdammt guter Trade" Burry greift zu, nur nicht bei Nvidia: Das sind seine 2 größten Wetten Nach dem Kursrutsch bei Nvidia wird Michael Burry hellhörig. Doch der Mann, der die Finanzkrise kommen sah, will nur kurz mitspielen. Sein eigenes Geld steckt er in zwei ganz andere Aktien.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     