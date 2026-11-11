Burry greift zu, nur nicht bei Nvidia: Das sind seine 2 größten Wetten
"Verdammt guter Trade"
Nach dem Kursrutsch bei Nvidia wird Michael Burry hellhörig. Doch der Mann, der die Finanzkrise kommen sah, will nur kurz mitspielen. Sein eigenes Geld steckt er in zwei ganz andere Aktien.
- Burry sieht Nvidia kurzfristig als guten Trade
- Huang-Streit belastet Nvidia trotz starker Zahlen
- Burry setzt auf MercadoLibre und Temple & Webster
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Michael Burry wittert bei Nvidia eine schnelle Chance. Der Markt dürfte die Aktie "schon bald" als "verdammt guten Trade" sehen, schrieb der "Big-Short"-Investor am späten Dienstag in seinem Newsletter Cassandra Unchained. Langfristig halten will er das Papier aber nicht. Burry erwartet, dass Nvidias Vorsprung in den nächsten fünf Jahren schrumpft. Die Kontroverse um Konzernchef Jensen Huang werde dem Geschäft dagegen kaum schaden.
Kanzlei prüft Vorwürfe
Genau diese Kontroverse drückt die Aktie. Binnen zwei Tagen verlor sie 9,5 Prozent auf 168,89 US-Dollar und liegt damit rund 30 Prozent unter dem Rekordhoch von Anfang Oktober.
Huang soll eine Beziehung zu einer Frau gehabt haben, die US-amerikanische Geheimdienstler laut Reuters als Quelle des chinesischen Geheimdienstes einstufen. Eine Kanzlei prüft die Vorwürfe im Auftrag des Verwaltungsrats.
Analysten bleiben vorsichtig. Morningstar-Experte Brian Colello hält am fairen Wert von 310 US-Dollar fest, stuft die Unsicherheit aber als "sehr hoch" ein. Wedbush-Analyst Dan Ives beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass Huang geht, auf 15 Prozent.
An den Zahlen liegt die Schwäche nicht. Im Geschäftsjahr bis Januar setzte Nvidia laut Ariva 215,9 Milliarden US-Dollar um und verdiente 120,1 Milliarden US-Dollar. Laut Marketscreener zahlen Anlegerinnen und Anleger knapp 17 US-Dollar für jeden US-Dollar Gewinn, den Analysten im laufenden Geschäftsjahr erwarten. Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor. Laut MarketPulse erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar und 108,8 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Burrys größte Wetten liegen woanders
Sein Geld steckt Burry lieber in den lateinamerikanischen Onlinehändler MercadoLibre und den australischen Möbelversender Temple & Webster. Beide machen je mehr als zehn Prozent seines Depots aus. Bei MercadoLibre kaufte er zweimal unter 1.500 US-Dollar nach, obwohl der operative Gewinn im dritten Quartal um sechs Prozent sank. Temple & Webster habe die Wende geschafft, schreibt Burry.
Aufgestockt hat er auch bei Adobe, bei JD.com und über langlaufende Kaufoptionen bei Sprouts Farmers Market. Die Aktie von JD.com sei "vergessen und viel zu billig".
Nach dem Kursrutsch ist Nvidia gemessen am erwarteten Gewinn deutlich günstiger, und das Geschäft wächst rasant. Die Zahlen am 17. November zeigen, ob die Milliardeninvestitionen der Cloudkonzerne weiter fließen. Dagegen stehen die offene Prüfung um Huang und Burrys Zweifel am langfristigen Vorsprung. Bis die Führungsfrage geklärt ist, dürfte die Aktie heftig schwanken.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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