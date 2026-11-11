🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Grundsteuerurteile für Hamburg und Hessen in Sicht

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • BFH urteilt im Dezember zu Hamburg und Hessen
    • Hamburg und Hessen nutzen eigene Flächenmodelle
    • Über 2.000 Klagen gegen sechs Grundsteuergesetze
    Grundsteuerurteile für Hamburg und Hessen in Sicht
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bundesfinanzhof will die Rechtsunsicherheit über die Reform der Grundsteuer in Hamburg und Hessen beseitigen: Das höchste deutsche Steuergericht wird am 9. Dezember Entscheidungen zu den Grundsteuergesetzen der beiden Bundesländer verkünden. Das teilte eine BFH-Sprecherin nach den mündlichen Verhandlungen mit.

    Die Grundsteuerreform gilt seit Anfang 2025. Da sich Bund und Länder nicht auf ein Modell einigen konnten, entschieden sich fünf Bundesländer für eigene Landesgesetze. Neben Hamburg und Hessen waren das Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die übrigen elf Länder übernahmen das sogenannte Bundesmodell. Deutschlandweit gab es in Summe gut 2.000 Klagen gegen alle sechs Gesetze, von denen einige mittlerweile den Bundesfinanzhof erreicht haben. Die Einnahmen aus der Grundsteuer aber gehen weder an den Bund noch die Länder, sondern an die Kommunen.

    Länder-Flickwerk bei der Grundsteuer zieht Prozessmarathon nach sich

    Für den Bundesfinanzhof bedeutet das Länderflickwerk in der Gesetzgebung, dass die Richter Grundsatzentscheidungen in Serie treffen müssen: Bereits entschieden - und abgelehnt - sind die Revisionsklagen gegen das Bundesmodell und das baden-württembergische Grundsteuergesetz.

    Das bedeutet aber nicht, dass zwangsläufig auch die verbleibenden Verfahren in Niederlagen für die klagenden Bürger enden werden. Denn die Landesgesetze unterscheiden sich zum Teil sehr stark.

    "Wertunabhängiges Wohnlagemodell" und "Flächen-Faktor-Verfahren"

    Beim Bundesmodell berechnen die Finanzämter die Grundsteuer auf Basis von Bodenwert und Mieteinnahmen. Kreativ waren die Länder nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch bei der Benennung: Hamburg hat sich für ein "wertunabhängiges Wohnlagemodell" entschieden. Das bedeutet, dass die Grundsteuer auf Basis von Fläche und Wohnlage berechnet wird, Bodenrichtwerte und Mieteinnahmen spielen keine Rolle.

    Hessen hat sich für eine im Grundsatz ähnliche Regelung entschieden und diese "Flächen-Faktor-Verfahren" getauft. Dabei wird die Grundstücksfläche mit einem Faktor multipliziert, der die Wohnlage wiedergeben soll - je besser die Lage, desto höher der Faktor.

    Bundesverfassungsgericht machte Reform notwendig

    Notwendig geworden war die Reform der Grundsteuer, weil das Bundesverfassungsgericht die alte Regelung 2018 für verfassungswidrig erklärt hatte. Die zugrundeliegenden Grundstückswerte waren im Westen seit 1964 nicht mehr aktualisiert worden, im Osten seit 1935. Das hatte große Ungleichheiten bei der Besteuerung zur Folge. Um das neue Gesetz hatte es ein langes Hickhack gegeben, anschließend mussten 36 Millionen Grundstücke und Gebäude neu bewertet werden./cho/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Grundsteuerurteile für Hamburg und Hessen in Sicht Der Bundesfinanzhof will die Rechtsunsicherheit über die Reform der Grundsteuer in Hamburg und Hessen beseitigen: Das höchste deutsche Steuergericht wird am 9. Dezember Entscheidungen zu den Grundsteuergesetzen der beiden Bundesländer verkünden. Das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     