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    Dax bleibt vorerst auf Erfolgskurs - Tech-Erholung stützt

    Aktien Frankfurt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax legt dank erholter Technologiewerte deutlich zu
    • Siemens Energy steigt, Rückkäufe wachsen deutlich
    • Brenntag fällt nach durchwachsenen Quartalszahlen
    Aktien Frankfurt - Dax bleibt vorerst auf Erfolgskurs - Tech-Erholung stützt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von erholten Technologiewerten hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zugelegt. Gegen Mittag notierte der Dax 0,7 Prozent im Plus bei 26.534 Punkten und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten.

    Der MDax gab seine anfänglichen Gewinne ab und zeigte sich kaum verändert bei 31.034 Zählern. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent aufwärts.

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    Anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen traten damit etwas in den Hintergrund. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Aktienmärkten am Dienstag fallende Kurse eingebrockt und die Erwartung steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten erneut befeuert. "Die Börsen befinden sich damit wieder im Spannungsfeld zwischen geldpolitischen Risiken und technologischen Wachstumsfantasien", konstatierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

    Im Technologiesektor sind die Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) vorerst wieder verflogen. Zudem milderte der Cloudkonzern Coreweave mit einem optimistischen Ausblick die jüngsten Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für den weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

    Im MDax gehörten die Aktien von Siltronic , Suss Microtec , Aixtron , Elmos und Jenoptik mit Kursaufschlägen zwischen 2,3 und 7,9 Prozent zu den Top-Werten. Im Dax ging es für Infineon und Siemens um 8,3 beziehungsweise 1,4 Prozent aufwärts.

    Siemens Energy schnellten als Dax-Spitzenreiter um 9,1 Prozent nach oben. Der Energietechnikkonzern setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm bis Ende des Geschäftsjahres 2029/30 um bis zu neun Milliarden Euro ausgeweitet, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.

    Eon hält an seinen Investitionsplänen fest, während Analysten gemutmaßt hatten, dass der Stromnetzbetreiber sie nach oben schrauben könnte. In den ersten neun Monaten stagnierte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahezu. Die Eon-Titel fielen um 1,5 Prozent.

    Das starke Abschneiden im Energiehandel setzte sich bei RWE im dritten Quartal fort. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der Energiekonzern mit. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten in dem Geschäftsbereich. Die RWE-Papiere legten um 2,1 Prozent zu.

    Die Aktien von Brenntag gaben nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen den größten Teil ihrer seit Anfang Oktober verbuchten Kursgewinne ab. Zuletzt verloren sie auf dem letzten Platz im Dax 3,9 Prozent. Ein Händler bezeichnete den Bericht des Chemikalienhändlers als durchwachsen. So sei der Umsatz besser, das operative Ergebnis (Ebitda) aber etwas schlechter als erwartet ausgefallen.

    Der Industriedienstleister Bilfinger bekam auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Iran-Kriegs zu spüren. Die im September gekappten Jahresziele wurden aber bestätigt. Die Bilfinger-Anteilsscheine sanken um 1,4 Prozent.

    Die Vorzugsaktien von Drägerwerk verteuerten sich um 8,3 Prozent. Unterstützung kam von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank, die mit einem Kursziel von 156 Euro noch viel Luft nach oben erkennt. Dem Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter stehe ein starker Profitabilitätsschub bevor, schrieb Analyst Christian Ehmann./edh/jha/

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,73 % und einem Kurs von 108,4 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +6,22 %/+93,12 % bedeutet.





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