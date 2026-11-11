🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties

    Grand City Properties erhöht Gewinnprognose nach LEG-Einstieg

    ROUNDUP 2

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • GCP hebt FFO-I-Ziel auf bis zu 195 Millionen Euro
    • GCP hält 20 Prozent an LEG als Finanzinvestment
    • Nettomieten steigen, Zinskosten drücken den FFO I
    ROUNDUP 2 - Grand City Properties erhöht Gewinnprognose nach LEG-Einstieg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Aussagen aus einem Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Aktienkurs)

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Der operative Gewinn (FFO I) soll im laufenden Jahr jetzt zwischen 185 und 195 Millionen Euro liegen, wie die im SDax notierte Aroundtown-Tochter am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Damit wurde die Prognosespanne um zehn Millionen Euro erhöht. 2025 hatte GCP operativ 188 Millionen Euro verdient. Bei der Bekanntgabe des LEG-Einstiegs im Oktober hatte Grand City Properties bereits mitgeteilt, dass sich die Beteiligung positiv auf das operative Ergebnis auswirken werde. Die Aktie lag zuletzt am Nachmittag leicht im Plus.

    Das Unternehmen hält seit Kurzem rund 20 Prozent an LEG. "Wir können bis 29,9 Prozent aufstocken, ohne dass wir ein Übernahmeangebot für LEG vorlegen müssen", sagte Aufsichtsratschef Christian Windfuhr der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Ob Grand City Properties das macht oder nicht, hänge in den nächsten Monaten von dem Preis der LEG-Aktien und der Entwicklung der Zinsen ab. Eine Übernahme der Mehrheit an LEG sei derzeit nicht geplant. Momentan sei der LEG-Anteil ein reines Finanzinvestment.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LEG Immobilien!
    Long
    46,05€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53,17€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mittlerweile ist GCP der größte Einzelaktionär beim Düsseldorfer Immobilienunternehmen. Zu der Frage, ob der Konzern aus Luxemburg einen Sitz im LEG-Aufsichtsrat beanspruchen wird, wollte sich Windfuhr nicht festlegen. "Wenn sich im Aufsichtsrat etwas verändern sollte, denken wir darüber nach", sagte der Manager. Gegenwärtig sei es nicht die Zielsetzung, einen Sitz im Kontrollgremium zu haben. Auch ein Verkauf der LEG-Aktien sei denkbar, sollte sich der Aktienkurs gut entwickeln. Das Geld könne das Unternehmen dann anderweitig einsetzen.

    Derweil hat Grand City Properties (GCP) in den ersten neun Monaten ähnlich wie auch andere Wohnungsanbieter von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Nettomieteinnahmen legten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf gut 331 Millionen Euro zu, wie Grand City Properties mitteilte. Wegen gestiegener Finanzierungskosten sank jedoch die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO I um vier Prozent auf 135,7 Millionen Euro.

    Für Stephanie Dossmann vom Analysehaus Jefferies wirken die operativen Kennziffern des Immobilienunternehmens weiterhin gesund. Noch wichtiger sei aber die LEG-Beteiligung wegen ihrer positiven Wirkung auf den operativen Gewinn (FFO I). Die Anhebung der Prognose für 2026 sei davon unterstützt worden.

    Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um mehr als die Hälfte auf knapp 182 Millionen Euro. Der Wohnungsanbieter begründete dies vor allem mit einem niedrigeren Beitrag durch die Neubewertung der Immobilien.

    Ende September waren gut 61.100 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit etwas mehr als Ende 2025. Regionale Schwerpunkte sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und London. In der britischen Hauptstadt hat Grand City Properties zwar nur gut 4.000 Wohnungen und damit knapp sieben Prozent des gesamten Bestands. Gemessen an der Bewertung der Wohnungen steuert London aber mit fast 1,9 Milliarden Euro rund ein Fünftel bei.

    Derweil macht Aufsichtsratschef Windfuhr die aktuelle Diskussion um eine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin keine Sorgen. "Wir wären aufgrund der neuen Parameter von einer Enteignung von Wohnungen in Berlin nicht betroffen", sagte der Manager. Grand City Properties besitze im Großraum Berlin rund 8.500 Wohnungen. Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen im Falle einer Koalition eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände angehen. Wie aus einem gemeinsamen Sondierungspapier der drei Parteien hervorgeht, sollen statt wie vom Volksentscheid 2021 verlangt inzwischen nicht mehr Unternehmen ab 3.000, sondern erst ab 10.000 Wohnungen vergesellschaftet werden./mne/tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 18.151 auf Ariva Indikation (11. November 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -40,19 %/+79,43 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Grand City Properties erhöht Gewinnprognose nach LEG-Einstieg Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Der operative Gewinn (FFO I) soll im laufenden Jahr jetzt zwischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     