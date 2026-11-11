Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf
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^Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
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| Titel | |
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| Vorname | Doreen |
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| Nachname | Nowotne |
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2. Grund der Meldung
a) Position / Status
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| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
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| Renk Group AG |
+---------------+
b) LEI
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| 894500H8CNSZ53EI6K63 |
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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
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| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE000RENK730 |
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b) Art des Geschäfts
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| Kauf |
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c) Preis(e) und Volumen
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| Preis(e) | Volumen |
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| 34,00 EUR | 24.650,00 EUR |
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d) Aggregierte Informationen
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| Preis | Aggregiertes Volumen |
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| 34,00 EUR | 24.650,00 EUR |
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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
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| 09.11.2026 |
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f) Ort des Geschäfts
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| Name | Tradegate |
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| MIC | XGAT |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 34,13 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +47,02 %/+114,64 % bedeutet.
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Leerverkäufer erhöhen stark die Aktivität nach den Quartalszahlen.
Die Zahlen sind da. Scheint dem Markt nicht genug zu sein.