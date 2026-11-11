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    Nasdaq-Erholung holt neuen Schwung - Dow verhaltener

    Aktien New York Ausblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Coreweave-Zahlen beleben KI-Aktien deutlich
    • Anthropic-Börsengang stößt auf robuste Nachfrage
    • Nasdaq steigt, Suja Life fällt nach Prognosesenkung
    Aktien New York Ausblick - Nasdaq-Erholung holt neuen Schwung - Dow verhaltener
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt gebremste Erholung im Technologiesektor nimmt am Mittwoch wieder Fahrt auf. Starke Zahlen vom KI-Unternehmen Coreweave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang von Anthropic heben die Stimmung bei den KI-Werten, die in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt hatten.

    Auf Indexseite gibt der Nasdaq 100 die Richtung vor: Die Indikation des Brokers IG für den technologielastigen Leitindex liegt zwei Prozent höher bei 28.297 Punkten. Im Dow Jones Industrial , der stärker von Standardwerten abhängig ist, fällt die Erholung deutlich verhaltener aus. Die Indikation für den Leitindex der Wall Street liegt eine Stunde vor dem Auftakt mit 0,3 Prozent im Plus bei 52.392 Zählern.

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    Für den Coreweave-Kurs ging es vorbörslich um 15 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen verringerte die KI-Sorgen mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. "Bei Coreweave heißt es Aufatmen", so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.

    Der Erholungsrally folgten vorbörslich viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Erholungen bei Micron , Marvell Technology oder Sandisk näherten sich teilweise auch einem prozentual zweistelligen Niveau.

    Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung belastet hatte, berichte nun die "Financial Times", dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.

    Stark entwickelten sich im Tech-Sektor außerdem die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um fast vier Prozent, nachdem sie zuletzt auch noch stark unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten hatten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht.

    Aktien von Suja Life brachen vorbörslich hingegen um 18 Prozent ein. Der Einbruch beim Hersteller von Säften und Wellness-Drinks wurde mit einem gesenkten Ausblick begründet, den die US-Bank Goldman Sachs denn auch gleich zum Anlass nahm, um die bisherige Kaufempfehlung aufzugeben./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,52 % und einem Kurs von 697,7 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +92,09 %/+156,11 % bedeutet.





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