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    Automatisierte Drohnentechnologie verändert den polnischen Bergrettungseinsatz weiter

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    Wie das polnische TOPR-Team mit automatisierten DJI-Docks die Bergrettung revolutioniert

    SHENZHEN, China, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Mit ihren steilen Gipfeln, tiefen Tälern und rauen Winterbedingungen stellen die Tatra-Berge Such- und Rettungseinsätze vor immense Herausforderungen. Dank der automatisierten Drohnentechnologie der nächsten Generation von DJI Enterprise verändert TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), Polens engagierter ehrenamtlicher Bergrettungsdienst, derzeit aktiv seine Notfallmaßnahmen in unwegsamen Regionen.

    DJI Matrice 5TD

    Aufbauend auf der erfolgreichen Integration von DJI Enterprise-Ausrüstung, wie dem DJI Dock 3, hat TOPR kürzlich ein Pilotprogramm mit dem neu erschienenen DJI Dock 4 gestartet. Das Konzept ist bahnbrechend für Bergrettungen: Eine Drohne kann von einer automatisierten Dachstation aus starten, noch bevor das Bodenrettungsteam die Basis überhaupt verlassen hat.

    „Bestimmte Orte sind im Winter mit dem Auto, dem Fahrrad oder sogar mit dem Schneemobil völlig unzugänglich", erklärt Marcin Józefowicz, Rettungskraft bei TOPR und Leiter von Cybertech. Bisher konnte ein vollständiger Einsatz in den Bergen bis zu zwei Stunden dauern, allein für die Zusammenstellung des Teams und den Fußmarsch zum Ausgangspunkt der Route. Um diesen kritischen Engpass zu überwinden, richtet TOPR den Blick gen Himmel.

    Durch den frühzeitigen Einsatz einer Drohne kann ein gemeldeter Unfallort innerhalb von Minuten statt Stunden erreicht werden. „Entscheidend ist, dass wir die Lage einschätzen können, bevor wir mit einem physischen Einsatz beginnen", sagt Józefowicz. Mithilfe dieser schnellen Luftaufklärung können die Einsatzleiter feststellen, ob tatsächlich eine Rettung erforderlich ist, wie viele Freiwillige entsandt werden müssen und welche Ausrüstung genau benötigt wird.

    Sobald die Drohne vor Ort ist, hilft die DJI Matrice 5TD dem TOPR dabei, Kontakt zu den Menschen am Boden aufzunehmen. Über Lautsprecher können die Rettungskräfte Anweisungen geben und fragen, ob Hilfe benötigt wird, wobei die Wandernden durch Gesten antworten. Signalisieren sie, dass sie keine Hilfe benötigen, kann das Team die Suche an anderer Stelle fortsetzen. In völliger Dunkelheit ermöglicht die fortschrittliche Wärmebildtechnik den Bedienenden eine nahezu tageslichtähnliche Sicht, sodass sie die Stirnlampen der Wandernden genau lokalisieren und gleichzeitig topografische Details erkennen können.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Automatisierte Drohnentechnologie verändert den polnischen Bergrettungseinsatz weiter Wie das polnische TOPR-Team mit automatisierten DJI-Docks die Bergrettung revolutioniertSHENZHEN, China, 11. November 2026 /PRNewswire/ - Mit ihren steilen Gipfeln, tiefen Tälern und rauen Winterbedingungen stellen die Tatra-Berge Such- und …
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