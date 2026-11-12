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    Aufgepasst Dividendenjäger: Hier gibt es jetzt 30 US-Dollar Extra-Bonus!

    Schnell zuschlagen

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    Hier klingelt jetzt die Kasse. Ein US-Handelsriese schüttet eine Rekord-Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie aus. Insgesamt fließen 13,3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre.

    Für Sie zusammengefasst
    Schnell zuschlagen - Aufgepasst Dividendenjäger: Hier gibt es jetzt 30 US-Dollar Extra-Bonus!
    Foto: Winfried Rothermel - Winfried Rothermel

    Der US-Handelsriese Costco überrascht seine Aktionäre mit der höchsten Sonderdividende seiner Geschichte. Insgesamt 13,3 Milliarden US-Dollar werden ausgeschüttet. Doch Anleger müssen einen wichtigen Stichtag beachten.

    Der Verwaltungsrat von Costco Wholesale hat eine einmalige Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie beschlossen. Die Auszahlung erfolgt am 4. Dezember 2026. Maßgeblich ist der Eintrag im Aktionärsregister am 24. November. Wer neu einsteigen möchte, muss die Aktie nach den üblichen US-Abwicklungsregeln spätestens am 23. November erwerben.

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    Neuer Rekord ein Anreiz für Anleger?

    Die Ausschüttung ist ein neuer Unternehmensrekord. Bei der vorherigen Sonderdividende, die im Januar 2024 ausgezahlt wurde, erhielten Aktionäre 15 US-Dollar je Anteilsschein. Nun verdoppelt Costco den Betrag. Zusätzlich hat der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu vier Milliarden US-Dollar genehmigt. Es läuft bis November 2030.

    Milliardengewinne und starkes Wachstum

    Die großzügige Ausschüttung kommt nicht von ungefähr. Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Costco seinen Nettoumsatz um 10,1 Prozent auf 297,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von 8,10 auf 9,23 Milliarden US-Dollar.

    Besonders erfolgreich entwickelt sich das digitale Geschäft mit einem vergleichbaren Umsatzplus von 20,7 Prozent. Zudem verlängerten 92,3 Prozent der Mitglieder in den USA und Kanada ihre Mitgliedschaft.

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    Mein Tipp: Dividende ist nicht alles!

    Die neu ausgelobte Sonderdividende ist kein kostenloser Gewinn: Am Ex-Dividendentag wird der Aktienkurs rechnerisch um den Ausschüttungsbetrag bereinigt. Für kurzfristig orientierte Anleger könnte sich daher ein Nullsummenspiel ergeben, da die Aktie bis dahin keine großen Kurssprünge auf das Parkett legen dürfte.

    Auch für Anleger mit einem langen Atem scheint die Aktie aktuell nicht besonders attraktiv, da die Analysten-Gilde dem Kurs keine großen Sprünge mehr zutraut. Von 41 Experten, welche die Aktie covern, empfehlen zwar 25 das Papier zu "Kaufen", aber im Durchschnitt wird der Aktie laut MarketScreener nur noch ein Potenzial von noch nicht einmal einem Prozent zugetraut.

    Daher sollten sich nur Anleger mit einem Zeithorizont von zwei bis drei Jahren von der Sonderdividende anlocken lassen. Mal abgesehen von der Dividende, erscheinen Einstiegskurse um die Marke von 1.000 US-Dollar attraktiver.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    RedakteurMarkus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite.
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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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