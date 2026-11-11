Das ist die größte Gefahr für Aktien 2027
Das Schlimmste droht erst noch
Der Ökonom Neil Dutta warnt vor einer Entwicklung, auf die der Aktienmarkt seiner Einschätzung nach kaum vorbereitet ist. Die jüngsten Reaktionen an den Anleihemärkten liefern ein erstes Warnsignal.
- Fed erwägt im Dezember 0,5 Punkte Zinserhöhung
- Inflation treibt Renditen hoch und belastet Aktien
- Dutta warnt 2027 vor Inflations- und Straffungsrisiken
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Die US-Notenbank könnte im Dezember zu einem drastischen Zinsschritt greifen: Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte ins Spiel – doppelt so viel wie die bislang erwarteten 0,25 Prozentpunkte. Der Ökonom Neil Dutta von Renaissance Macro Research warnte gegenüber MarketWatch bereits vor einer gefährlichen Entwicklung: Eine übermäßig aggressive Fed könnte 2027 zu einem der größten Risiken für den US-Aktienmarkt werden.
Waller hatte am Dienstag in London erklärt, dass eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwogen werden sollte, falls die Oktober-Inflation erneut hartnäckig hoch ausfalle. Wenig später lieferten die Verbraucherpreisdaten genau das befürchtete Signal: Die Kerninflation, bei der Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, stieg gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent.
Besonders heftig reagierte der Anleihemarkt. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen schoss am Dienstag um rund 18 Basispunkte auf 4,73 Prozent nach oben – der stärkste Tagesanstieg seit April 2025. Auch die US-Aktienmärkte schlossen im Minus. Steigende Anleiherenditen erhöhen die Finanzierungskosten für Unternehmen und können insbesondere hoch bewertete Technologieaktien belasten.
Dutta befürchtet, dass die Fed den Kampf gegen die Inflation unterschätzt. Der amerikanische Arbeitsmarkt habe sich zuletzt gefestigt, während sich die Teuerung weiter vom Inflationsziel von zwei Prozent entferne. Besonders die erneut steigenden Wohnkosten erschwerten eine nachhaltige Rückkehr zum Zielwert.
An den Anleihemärkten werden für die kommenden Monate bereits Zinserhöhungen von insgesamt 0,5 Prozentpunkten eingepreist. Dutta hält selbst das möglicherweise für zu wenig. Die Rücknahme der vorsorglichen Zinssenkungen des vergangenen Jahres sei aus seiner Sicht lediglich das Minimum.
Zusätzlich erschwert die zunehmende Spaltung der US-Wirtschaft die geldpolitischen Entscheidungen. Wie Seeking Alpha berichtet, verweist Manish Kabra von Société Générale auf Kreditkartenausfälle auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008/09, während Hypothekenausfälle auf niedrigem Niveau verharren.
Fazit: Für den Aktienmarkt entsteht daraus ein doppeltes Risiko: Zu niedrige Zinsen könnten die Inflation weiter anheizen, während eine zu aggressive Straffung Wachstum und Unternehmensbewertungen beschädigen würde. Entscheidend für 2027 ist deshalb nicht allein, wie stark die Fed die Zinsen erhöht, sondern ob der Preisdruck nachlässt, bevor die höheren Finanzierungskosten die Konjunktur spürbar bremsen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"