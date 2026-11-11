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    BIRKENSTOCK ERÖFFNET STORE IN ARMADALE, MELBOURNE

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    MELBOURNE, Australien, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 7. November hat BIRKENSTOCK offiziell seinen neuen Store in der High Street in Armadale eröffnet. Damit ist die deutsche Kultmarke für Footwear nun auch im Süden Melbournes vertreten. Der neue Standort ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in BIRKENSTOCKs Retail-Expansion in Australien.

    BIRKENSTOCK

    Die von Bäumen gesäumte High Street mit ihren historischen Häuserfassaden im viktorianischen und edwardianischen Stil hat sich zu einer von Melbournes angesagtesten Einkaufsstraßen entwickelt. Die fußläufig voneinander entfernten Geschäfte, Galerien und einzigartigen Cafés prägen maßgeblich die lebendige und zugleich gemütliche Atmosphäre des Stadtviertels. Diese besondere Stimmung eignet sich perfekt als Kulisse für BIRKENSTOCK – eine Marke mit klarem Purpose, die als globale Größe in der Footwear-Innovation immer auch ihrer über 250-jährigen Tradition des Schuhmacherhandwerks treu bleibt.

    TRADITION TRIFFT AUF MODERNE

    An der Store-Fassade im viktorianischen Stil deutet ein beleuchtetes Korkschild in Form des Original BIRKENSTOCK Fußbetts auf den Kern der Marke hin – ihre orthopädische Expertise. Im Innenbereich sorgt das hohe Giebeldach mit Dachfenstern dafür, dass ausreichend Tageslicht in den langen, schmalen Verkaufsraum fällt, wo die ursprüngliche Form des Gebäudes mit moderner Einrichtung optimal in Szene gesetzt wird. Möbel aus Edelstahl verleihen dem Raum ein minimalistisches Flair, während lederbezogene Oberflächen und Sitzmöglichkeiten in der ansonsten schlicht gehaltenen Umgebung Wärme verbreiten.

    Durch das absichtlich zurückhaltend gestaltete Interieur wird die Aufmerksamkeit der Kunden automatisch auf das Produkt gelenkt. Dadurch wird gleichzeitig auch die beeindruckende Vielfalt der in Deutschland hergestellten BIRKENSTOCK Styles deutlich. Kunden können sich auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl des BIRKENSTOCK Produktuniversums freuen, die zeitlose Modelle wie den Boston, Arizona und Madrid neben saisonalen Highlights, der Premium-Kollektion 1774 und den Care-Essentials-Pflegeprodukten für Füße und Körper zeigt.

    CARE ESSENTIALS NAGELLACK JETZT ERHÄLTLICH

    Die Eröffnung in Armadale brachte auch den australischen Launch der BIRKENSTOCK Care Essentials Nagellack-Kollektion mit sich und erweitert damit den ganzheitlichen Ansatz der Marke im Bereich Fußpflege um neue Produkte. Die Kollektion verbindet Nagelpflege mit Farbe und hält fünf Farbtöne bereit – Eggshell, Light Rose, Crocus, Surf Green und Red –, die als perfekte Ergänzung zu BIRKENSTOCKs saisonalen und klassischen Sandalen-Styles konzipiert wurden.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    BIRKENSTOCK ERÖFFNET STORE IN ARMADALE, MELBOURNE MELBOURNE, Australien, 11. November 2026 /PRNewswire/ - Am 7. November hat BIRKENSTOCK offiziell seinen neuen Store in der High Street in Armadale eröffnet. Damit ist die deutsche Kultmarke für Footwear nun auch im Süden Melbournes vertreten. Der …
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