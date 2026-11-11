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    Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems und TNO unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Einführung des WARDEN-Programms

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    DEN HAAG, Niederlande, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems und TNO haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Entwicklung einer souveränen niederländischen Luftverteidigungsrakete, der WARDEN, unterzeichnet.

    Die jüngsten Konflikte in der Ukraine und am Golf haben den wachsenden Bedarf an einer bezahlbaren und nachhaltigen Luftverteidigung aufgezeigt. WARDEN ist so konzipiert, dass es High-End-Systeme ergänzt, anstatt sie zu ersetzen und somit eine Lücke zu füllen. Europa braucht Zugang zu erschwinglichen Raketen, der durch eine skalierbare und souveräne Produktion abgesichert ist.

    „Wir brauchen den richtigen Effektor für die jeweilige Bedrohung, und wir brauchen genug davon", sagte Saulo Waardenburg, CEO von Guardian Dynamics.

    Das WARDEN-Programm ist eine gemeinsame Entwicklungsinitiative von Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems und TNO in enger Zusammenarbeit mit dem niederländischen Verteidigungsministerium und operativen Endnutzern. Die vier Partner bündeln ihre sich ergänzenden Fachkenntnisse in einem Programm unter der Leitung von Guardian Dynamics, einem niederländischen Raketenhersteller. Diese Partnerschaft ist nicht nur ein Raketenentwicklungsprogramm, sondern vielmehr ein Programm zur industriellen Skalierung, das auf einer der zentralen Herausforderungen für die europäische Verteidigung basiert: Genügend und schnell genug produzieren, wenn es am wichtigsten ist. Ziel ist es, vorhandene qualifizierte Fertigungskapazitäten, einschließlich relevanter Kompetenzen in angrenzenden Sektoren wie der Automobilindustrie, zu nutzen, um letztendlich mehrere qualifizierte Zulieferer und Produktionsstandorte zu entwickeln. Ziel ist es, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu verringern, die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten und eine Steigerung der Produktion bei steigender Nachfrage zu ermöglichen.

    Guardian Dynamics fungiert als Konsortialführer, Designverantwortlicher und Hauptauftragnehmer für das WARDEN-Programm.

    Demcon ist der wichtigste Engineering-Partner und verantwortlich für Systementwicklung, multidisziplinäre Entwicklung, Vorbereitung der Fertigung und Integration des Abfangjägers, der Startplattform und der unterstützenden Systeme, einschließlich des Schnittstellenmanagements der Subsysteme.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems und TNO unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Einführung des WARDEN-Programms DEN HAAG, Niederlande, 11. November 2026 /PRNewswire/ - Guardian Dynamics, Demcon, Axient Systems und TNO haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Entwicklung einer souveränen niederländischen Luftverteidigungsrakete, der …
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