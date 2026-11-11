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    IBM macht ernst: Dieser Durchbruch könnte Quantencomputer stärken

    Nächster Meilenstein 2027

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    IBM stellt einen neuen Quantenprozessor vor und plant bereits den nächsten Technologiesprung. 2027 soll ein System mit mehr als 1.000 Qubits entstehen.

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    Nächster Meilenstein 2027 - IBM macht ernst: Dieser Durchbruch könnte Quantencomputer stärken
    Foto: Richard Drew - AP

    IBM treibt die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer voran. Der US-Technologiekonzern hat mit dem Nighthawk r3 einen neuen Quantenprozessor angekündigt, der deutlich komplexere Berechnungen ermöglichen soll. Für 2027 plant IBM bereits den nächsten großen Schritt: Zwei Prozessoren sollen zu einem System mit mehr als 1.000 Qubits verbunden werden.

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    IBM steigert Leistung seiner Quantencomputer

    Der neue Prozessor soll 520 programmierbare Qubits und bis zu 10.000 Quantenoperationen unterstützen. Damit will IBM auch komplexere Berechnungen schneller und präziser ermöglichen.

    Wie leistungsfähig die Technik bereits ist, zeigt die aktuelle Generation Nighthawk r2. Kunden und Partner haben damit laut IBM mehr als 34 Milliarden Quantenschaltkreise ausgeführt und Leistungssteigerungen von bis zu 19-mal erzielt. So beschleunigte E.ON Berechnungen zur Optimierung von Energienetzen um den Faktor 15.

    "Der Nutzen des Quantencomputings hängt davon ab, ob Ergebnisse präzise und schnell geliefert werden können, beides ist von grundlegender Bedeutung", sagte Jay Gambetta, Forschungsleiter bei IBM. Mit dem Ausbau der Nighthawk-Architektur sollen die Möglichkeiten der Quantenberechnung weiter wachsen.

     

    Nächster Meilenstein soll 2027 folgen

    IBM will die neue Architektur nicht nur leistungsfähiger machen, sondern auch mehrere Prozessoren miteinander verbinden. Dafür setzt der Konzern auf spezielle Chip-Verbindungen, sogenannte L-Coupler. Sie sollen einzelne Prozessoren zu größeren Systemen zusammenführen.

    Erste Tests erreichten dabei bereits eine Genauigkeit von 99,3 Prozent bei der Übertragung von Quantenzuständen. 2027 sollen zwei Nighthawk-r3-Prozessoren zu einem System mit insgesamt 1.040 Qubits verbunden werden.

    Parallel dazu baut IBM seine Quantum Platform aus. Sie ermöglicht die Zusammenarbeit von Quantencomputern und klassischen Hochleistungsrechnern, die unter anderem bei der Fehlerkorrektur und Auswertung unterstützen. Zudem entwickelt IBM gemeinsam mit AMD und dem Oak Ridge National Laboratory Lösungen zur weiteren Verbesserung der Fehlerkorrektur.

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    Fazit: Wird Quantencomputing 2027 zum Kurstreiber?

    Die IBM-Aktie liegt seit Jahresbeginn knapp 18 Prozent im Minus. Dabei könnte der wachsende Quantencomputer-Hype dem Konzern 2027 neuen Schwung verleihen. Auch an der Wall Street wird das Potenzial gesehen: Analysten von Evercore ISI sehen darin einen wichtigen Bestandteil der langfristigen Wachstumschancen des Konzerns.

    Aber bis Quantencomputer einen spürbaren Beitrag zum Konzernumsatz leisten, dürfte noch Zeit vergehen. Der für 2027 geplante Ausbau auf mehr als 1.000 Qubits ist deshalb vor allem ein technologischer Meilenstein.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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