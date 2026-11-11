Ölpreise legen nach Kursrutsch zu
- Brent legt nach Verlusten um 1,45 Prozent zu
- Iranische Angriffe auf Schiffe halten Spannungen hoch
- Mehr Exporte und Friedenshoffnung drücken Ölpreise
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben nach ihren jüngsten Kursverlusten am Mittwoch wieder zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,88 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte um 1,45 Prozent.
Zwar hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, weitere Angriffe auf den Iran seien nicht notwendig, doch die Spannungen in der Region halten an, und die Friedensgespräche haben kaum Fortschritte gebracht. Der Iran werde "kein einziges Atom" an angereichertem Nuklearmaterial aus dem Land entfernen, sagte Mohsen Rezaee, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Gespräch mit Al Mayadeen. Irans Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus intensiviert. Diese Meerenge ist weltweit bedeutend für den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas. So hat der Iran erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet.
Der globale Referenzindex ist in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung hat die Ölpreise jedoch seit Anfang November deutlich belastet. Zudem nahmen die Energieexporte aus dem Persischen Golf zu. Trotz der Angriffe auf Schiffe fließt weiterhin Rohöl aus dem Nahen Osten, was Druck auf die Preise ausübt, da die Liefermengen aus der Region wieder das Vorkriegsniveau erreichen.
Entsprechend sieht Analyst Pavel Molchanov vom Finanzdienstleistungskonzern Raymond James & Associates aktuell Anzeichen für eine Entspannung am Ölmarkt. Sollten die Kriegsparteien letztlich ein dauerhaftes Abkommen schließen, dürfte dieses zwar ein unübersichtlicher Kompromiss sein, der viele Fragen offenlasse. Aber solange die Straße von Hormus dauerhaft wieder geöffnet werde, sei das alles, was den Ölmarkt interessiere./jsl/la/he
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Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.
Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
"IEA Sees 4,800 GW of New Renewables by 2031
"Elektroautos legen kräftig zu, Verbrenner verlieren
Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?