🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölpreise legen nach Kursrutsch zu

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Brent legt nach Verlusten um 1,45 Prozent zu
    • Iranische Angriffe auf Schiffe halten Spannungen hoch
    • Mehr Exporte und Friedenshoffnung drücken Ölpreise
    Ölpreise legen nach Kursrutsch zu
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben nach ihren jüngsten Kursverlusten am Mittwoch wieder zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,88 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte um 1,45 Prozent.

    Zwar hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, weitere Angriffe auf den Iran seien nicht notwendig, doch die Spannungen in der Region halten an, und die Friedensgespräche haben kaum Fortschritte gebracht. Der Iran werde "kein einziges Atom" an angereichertem Nuklearmaterial aus dem Land entfernen, sagte Mohsen Rezaee, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Gespräch mit Al Mayadeen. Irans Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus intensiviert. Diese Meerenge ist weltweit bedeutend für den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas. So hat der Iran erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet.

    Der globale Referenzindex ist in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung hat die Ölpreise jedoch seit Anfang November deutlich belastet. Zudem nahmen die Energieexporte aus dem Persischen Golf zu. Trotz der Angriffe auf Schiffe fließt weiterhin Rohöl aus dem Nahen Osten, was Druck auf die Preise ausübt, da die Liefermengen aus der Region wieder das Vorkriegsniveau erreichen.

    Entsprechend sieht Analyst Pavel Molchanov vom Finanzdienstleistungskonzern Raymond James & Associates aktuell Anzeichen für eine Entspannung am Ölmarkt. Sollten die Kriegsparteien letztlich ein dauerhaftes Abkommen schließen, dürfte dieses zwar ein unübersichtlicher Kompromiss sein, der viele Fragen offenlasse. Aber solange die Straße von Hormus dauerhaft wieder geöffnet werde, sei das alles, was den Ölmarkt interessiere./jsl/la/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise legen nach Kursrutsch zu Die Ölpreise haben nach ihren jüngsten Kursverlusten am Mittwoch wieder zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,88 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte um 1,45 Prozent. Zwar …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     