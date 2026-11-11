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    VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion in Wolfsburg

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • VW stoppt das Gamechanger-Projekt in Wolfsburg
    • SSP-Plattform und neue Modelle bleiben geplant
    • Cavallo kritisiert Tarifbruch und fehlende Klarheit
    ROUNDUP - VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion in Wolfsburg
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Europas größter Autobauer Volkswagen stellt ein wichtiges Projekt zur Modernisierung der Produktion im Stammwerk Wolfsburg ein. Der Konzern werde das "Gamechanger" genannte Fertigungsprojekt in der bislang vorgesehenen Form nicht realisieren, teilte ein VW -Sprecher mit. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation des Unternehmens stünden aktuell alle Investitionen auf dem Prüfstand. Damit gehe auch die Entscheidung einher, auf den Bau eines angedachten Großgusszentrums am Standort zu verzichten.

    Unberührt von der Entscheidung ist den Angaben zufolge die Entwicklung der elektrischen Zukunftsplattform SSP, auf der künftige Modelle wie der ID. Roc basieren werden. Diese laufe unvermindert weiter. VW hält laut Sprecher zudem an dem Ziel fest, die Produktion der nächsten Fahrzeuggeneration in allen Werken einfacher, effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen. Zuvor hatten "Braunschweiger Zeitung" und "Wolfsburger Nachrichten" berichtet.

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    Cavallo sieht Bruch der Tarifeinigung

    VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte die Entscheidung scharf. Der Konzernvorstand um Chef Oliver Blume verabschiede sich vom eigenen Anspruch der Technologieführerschaft im Fertigungsprozess. Das sei ein Offenbarungseid. Man habe es mit einem Vorzeichenwechsel zu tun: "Im Vordergrund steht nur noch kurzfristiges Renditedenken und nicht mehr, wie früher jahrzehntelang, die Zukunftsfähigkeit des VW-Konzerns", wird Cavallo in der Betriebsratszeitung "Mitbestimmen" zitiert.

    Cavallo sieht in dem Schritt auch einen "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von Ende 2024. Nach hartem Ringen hatten Arbeitnehmer und Unternehmen damals auch Investitionen und neue Produkte für die deutschen VW-Standorte vereinbart. Die Einigung sah vor, dass die Produktion in Wolfsburg umgebaut werden soll - und ab Ende des Jahrzehnts für mehrere SSP-Flaggschiffe rund um den vollelektrischen ID. Golf bereitsteht.

    Die Grundlage dafür sollten modernste, im "Gamechanger"-Projekt entwickelte Fertigungstechnologien sein - wie der Großguss von Karosserieteilen. Daran arbeite ein bereichsübergreifendes Projektteam seit Jahren, viele Investitionen seien schon geflossen. So hätte zum Beispiel der Spatenstich für die neue Großgusshalle laut Betriebsrat in der kommenden Woche erfolgen sollen. Die Arbeitnehmer sehen nun die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr: Zwar kämen die neuen Modelle wie ursprünglich geplant. Gefertigt würden diese aber offenbar vorrangig mit den bisherigen Methoden - mit all ihren Nachteilen.

    Arbeitnehmer haben viele offene Fragen

    Nach der Entscheidung zeichnete sich bereits der nächste Konflikt ab: Um für den E-Umbau im Stammwerk Platz zu machen, soll die Produktion des aktuellen Golfs im kommenden Jahr eigentlich nach Mexiko verlagert werden. Dahinter setzte Cavallo nun ein Fragezeichen: "Solange wir keine Transparenz zu den Details haben, geht der Verbrenner-Golf auch nicht raus aus Wolfsburg".

    Diese Transparenz wolle man über den im Aufsichtsrat einfordern. Unklar sind Cavallo zufolge unter anderem die Auswirkungen auf den Personalbedarf und das Produktionsvolumen. "Und nicht zuletzt muss geklärt werden, inwieweit die Funktion des Stammwerkes als Leuchtturm für die konzernweiten Produktionsmethoden der Zukunft leidet", teilte sie mit./jwe/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 68,86 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,92 %/+73,01 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 70 Euro und aufkommendes Kaufinteresse. Weitere Themen sind rückläufige Oktober-Zulassungen bei Skoda und Seat sowie Lieferzeiten für den ID.Polo GTI bis 2027. Kritisiert werden Defizite bei Elektromobilität und Digitalisierung sowie die Abhängigkeit von chinesischen Partnern.
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    Verfasst von dpa-AFX
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