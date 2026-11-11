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    Singulus-Kurs nach SpaceX-Großauftrag mehr als verdoppelt

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX-Auftrag verdoppelt Singulus-Aktienkurs
    • SpaceX bestellt HJT-Linie für über 60 Mio. Euro
    • Folgeaufträge könnten Milliardenaufträge bringen
    AKTIE IM FOKUS - Singulus-Kurs nach SpaceX-Großauftrag mehr als verdoppelt
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Großauftrag von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat dem Maschinenbauer Singulus am Mittwoch mehr als eine Kursverdoppelung beschert. Mit 27,20 Euro erreichten die Aktien den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren; zuletzt notierten sie noch bei 25,10 Euro. In Reaktion auf die Nachricht vervierfachte das Analysehaus MWB Research sein Kursziel auf 40 Euro und rät nun zum Kauf.

    Auf seiner Online-Plattform X gab Musk bekannt, SpaceX habe bei Singulus Anlagen für eine jährliche Solarzellenproduktion mit einer Leistung von 100 Gigawatt bestellt. Laut einer Pflichtmitteilung von Singulus umfasst der erste verbindliche Auftrag eine schlüsselfertige Produktionslinie für sogenannte Heterojunction-Solarzellen (HJT) im Wert von mehr als 60 Millionen Euro. Weitere Anlagen seien im Rahmen einer strategischen Partnerschaft geplant.

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    Der erste Auftrag von SpaceX sei für Singulus "ein großer Schritt nach vorn", schrieb MWB-Experte Abed Jared in seiner Neubewertung. Er eröffne weitaus größere Chancen für das Unternehmen als bisher von ihm angenommen. Zwar sei bislang nur die erste Produktionslinie fest vertraglich vereinbart. Doch Folgeaufträge könnten im Laufe der Zeit zu Ausrüstungsaufträgen in Milliardenhöhe führen.

    Die Skalierung der Produktion werde für Singulus zwar eine Herausforderung, schrieb Jared weiter. Doch die finanzielle Unterstützung durch SpaceX und die vertraglich vereinbarten Vorauszahlungen dürften dem Unternehmen seiner Einschätzung nach helfen./gl/tih/he

    SpaceX

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 128,5 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +77,64 %/+294,76 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung nach Rücksetzern und die Frage, ob Wachstum die hohe Bewertung rechtfertigt. Diskutiert werden ein KGV über 450, hohe Investitionen, Schulden und Cashflow-Risiken. Als mögliche Kurstreiber gelten starke Quartalszahlen und der nächste Starship-Test. Auslaufende Haltefristen werden als Risiko für Verkaufsdruck gesehen. Genannt werden Kursziele von 250 bis 300 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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