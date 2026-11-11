Singulus-Kurs nach SpaceX-Großauftrag mehr als verdoppelt
AKTIE IM FOKUS
- SpaceX-Auftrag verdoppelt Singulus-Aktienkurs
- SpaceX bestellt HJT-Linie für über 60 Mio. Euro
- Folgeaufträge könnten Milliardenaufträge bringen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Großauftrag von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat dem Maschinenbauer Singulus am Mittwoch mehr als eine Kursverdoppelung beschert. Mit 27,20 Euro erreichten die Aktien den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren; zuletzt notierten sie noch bei 25,10 Euro. In Reaktion auf die Nachricht vervierfachte das Analysehaus MWB Research sein Kursziel auf 40 Euro und rät nun zum Kauf.
Auf seiner Online-Plattform X gab Musk bekannt, SpaceX habe bei Singulus Anlagen für eine jährliche Solarzellenproduktion mit einer Leistung von 100 Gigawatt bestellt. Laut einer Pflichtmitteilung von Singulus umfasst der erste verbindliche Auftrag eine schlüsselfertige Produktionslinie für sogenannte Heterojunction-Solarzellen (HJT) im Wert von mehr als 60 Millionen Euro. Weitere Anlagen seien im Rahmen einer strategischen Partnerschaft geplant.
Der erste Auftrag von SpaceX sei für Singulus "ein großer Schritt nach vorn", schrieb MWB-Experte Abed Jared in seiner Neubewertung. Er eröffne weitaus größere Chancen für das Unternehmen als bisher von ihm angenommen. Zwar sei bislang nur die erste Produktionslinie fest vertraglich vereinbart. Doch Folgeaufträge könnten im Laufe der Zeit zu Ausrüstungsaufträgen in Milliardenhöhe führen.
Die Skalierung der Produktion werde für Singulus zwar eine Herausforderung, schrieb Jared weiter. Doch die finanzielle Unterstützung durch SpaceX und die vertraglich vereinbarten Vorauszahlungen dürften dem Unternehmen seiner Einschätzung nach helfen./gl/tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 128,5 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +77,64 %/+294,76 % bedeutet.
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Du suggerierst hier, SpaceX wäre eingewinnträchtiges Unternehmen. Es gibt aber gerade mal ein (1) Quartal, in dem Spacelink und xAI Gewinne von 4,4 Mia USD erzielt haben, dem Ausgaben von 35-40 Mrd. für die KI-Blase entgegenstehen, außerdem 5 Mia USD Verlust im letzten Jahr und immer noch eine halbe Millarde Verlust im Gesamtjahr. Dazu kommt die enorme Verschuldung von bislang 40 Millarden USD, bald wohl über 80 Milliarden USD.
Anstatt dass SpaceX selbst zur Bank geht und Schulden aufnimmt, läuft das Geschäft über drei Ecken: Gründung des SPV: Unter Führung der US-Großbank Goldman Sachs und des Vermögensverwalters Apollo Global Management (über dessen Tochter Atlas SP) wird eine eigenständige, rechtlich getrennte Zweckgesellschaft (das SPV) gegründet. Die Schuldenaufnahme: Dieses SPV leiht sich die 40 Milliarden Dollar von Großinvestoren (wie Apollo oder Pimco) durch die Ausgabe von privaten Anleihen (sogenannten 144a-Bonds). Der Chip-Kauf: Mit diesem Geld kauft das SPV die begehrten KI-Chips (GPU-Pods) direkt von Nvidia. Das SPV ist somit der rechtliche Eigentümer der Hardware. Da SpaceX die Chips für seine Rechenzentren benötigt, aber nicht selbst kaufen will, least SpaceX die Infrastruktur vom SPV. SpaceX zahlt dafür eine vierteljährliche Rate (geplant ist jeweils 1/20 der Gesamtsumme über eine Laufzeit von ca. 5 Jahren) plus den vereinbarten Zins. Die Idee dahinter: Im klassischen Sinne taucht in der SpaceX-Bilanz kein 40-Milliarden-Dollar-Kredit auf, sondern lediglich eine laufende operative Mietgebühr (Leasingaufwand). Die eigentliche Kreditschuld von 40 Milliarden Dollar liegt rein rechtlich beim SPV.
Das große Risiko: Der "xAI-Präzedenzfall" und die Wirtschaftsprüfer
Obwohl dieses Modell auf dem Papier elegant klingt, schauen Wirtschaftsprüfer bei solchen Konstrukten extrem genau hin.
• Das xAI-Debakel: Elon Musk hatte im vergangenen Jahr ein fast identisches Modell für sein Startup xAI versucht, um 20 Milliarden Dollar über eine Zweckgesellschaft via Valor Equity Partners zu finanzieren. Die Wirtschaftsprüfer ließen den Deal jedoch als „gescheiterte Sale-Leaseback-Vereinbarung“ durchfallen. Die Konsequenz: SpaceX musste rund 13 Milliarden Dollar dieser Schulden nachträglich doch in die eigene Bilanz aufnehmen.
Auf Sand, wohl eher auf Treibsand. Viele wollen es nur nicht sehen. Tesla ist ein Autohersteller von Vielen, technologisch sicher nicht schlecht, aber eben auch nicht sehr weit vorne... sondern irgendwo mittendrin. Tesla wird genau, wie der europäischen Unternehmen, aufgerieben von den Chinesen. Von Optimus hört man nicht mehr viel und vom Cybercab.. tja ob man mit dem Geschäftsmodell überhaupt Geld verdienen kann? Selbst wenn es funktioniert, wo will man damit hin? Zu einer x-Billionen Bewertung? Warum sollte es überhaupt besser sein von einer KI gefahren zu werden als von einem Menschen? Der Mensch kann wenigstens nicht gehakt werden und ob die KI billiger ist... wäre zu beweisen.
Dabei hat doch dieser E. Musk anscheinend alles richtig gemacht hat viele Arbeitsplätze geschaffen und damit auch andere Menschen ein klein wenig glücklich gemacht und er hört damit nicht auf und schafft immer weiter Arbeitsplätze.
Er könnte doch einfach aufhören und sich zur Ruhe setzen , aber macht er nicht und tut weiter Gutes.
Ob die Art und Weise der Vorgänge , die Ideen , seine politische Einstellung und einige wenige private menschliche Aktionen immer vorbildlich vorzeigbar waren, da hat jeder seine eigene Meinung zu.
Der weitblickende Forenteilnehmer , der von Anfang an hier auf den Niedergang des Herrn Musk wettert , keine Mühe scheut um schlechte Nachricht über Musk zu suchen und zu finden um dann hier zu posten, wird hoffentlich noch Zeit für seine Familie und glückliche Momente finden und daran nicht zerbrechen.
Ich wünsche es ihm und seinen Seelenfrieden.
Zum Glück gibt es hier die Igno Taste.