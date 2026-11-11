🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Ministerium will warnen, wenn Geld für Elektroautos ausgeht

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Umweltministerium kündigt Förderstopp frühzeitig an
    • Nachfrage und Ausgaben übersteigen die Erwartungen
    • Fördertopf soll bei drei Milliarden Euro bleiben
    Ministerium will warnen, wenn Geld für Elektroautos ausgeht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesumweltministerium will "möglichst frühzeitig" über einen künftigen Förderstopp für Elektroautos informieren. Das erklärte ein Sprecher in Berlin. Die Nachfrage nach der staatlichen Unterstützung habe die Erwartungen übertroffen. Hinzu komme, dass je Förderung höhere Summen anfielen als veranschlagt, weil die soziale Staffelung sehr gut funktioniere. Gemeint ist, dass gerade Haushalte mit weniger Einkommen die Prämie nutzen, die pro Auto auch mehr Geld bekommen.

    Das Finanzministerium möchte angesichts der Beliebtheit der Kaufprämie im kommenden Jahr fast eine Milliarde Euro mehr vorsehen als bisher geplant. Veranschlagt sind nun Mittel von rund 1,72 Milliarden Euro. Der Fördertopf von insgesamt drei Milliarden Euro soll aber nicht erhöht werden. Die Entscheidung darüber trifft aber am Ende der Bundestag, wo in dieser Woche die Haushaltsexperten über das Budget für das kommende Jahr beraten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW!
    Long
    54,27€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,31€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die neue Kaufprämie für Elektro- und Hybridautos kann seit dem Frühjahr beantragt werden. Damit zeichnet sich ab, dass die Förderung früher endet. Das Umweltministerium hatte ursprünglich damit gerechnet, dass die drei Milliarden Euro für geschätzt 800.000 geförderte Fahrzeuge reichen. Die Mittel waren für den Zeitraum von 2026 bis 2029 gedacht./hrz/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 57,78 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMW als möglichen Turnaround-Kandidaten und die als günstig eingeschätzte Bewertung deutscher Autoaktien. Diskutiert werden Margendruck, hohe Transformationskosten und mögliche Folgen für die Dividende. Beim Vergleich mit BYD werden Reichweite, Restwerte und Versicherungskosten als Vorteile des iX3 angeführt. Zudem stehen Belastungen durch Abfindungen den erwarteten langfristigen Personalkosteneinsparungen gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ministerium will warnen, wenn Geld für Elektroautos ausgeht Das Bundesumweltministerium will "möglichst frühzeitig" über einen künftigen Förderstopp für Elektroautos informieren. Das erklärte ein Sprecher in Berlin. Die Nachfrage nach der staatlichen Unterstützung habe die Erwartungen übertroffen. Hinzu …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     