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    Kolmar Korea gewinnt als erstes Unternehmen zwei Jahre in Folge den Best of Innovation Award in der Kategorie Schönheitstechnologie

    K-Beauty auf der CES

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    • Das KI-gestützte System „ChromaFlow" für individuell abgestimmte Lippenfarben erhält gleich zwei Auszeichnungen: den „Best of Innovation Award" in der Kategorie Schönheitstechnologie und den „Innovation Award" in der Kategorie KI
    • Das KI-gestützte Hautpflegegerät „LumiJet Pro" erhält für die präzise Hautanalyse und gezielte Wirkstoffabgabe den „Innovation Award" in der Kategorie KI

    SEOUL, Südkorea, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea gab heute bekannt, als erstes Unternehmen in der weltweiten Kosmetikindustrie zwei Jahre in Folge den „Best of Innovation Award" in der Kategorie Schönheitstechnologie auf der CES gewonnen und sich damit die renommierte Auszeichnung auch für die CES 2027, die weltweit führende Technologieveranstaltung, gesichert zu haben.

    ChromaFlow, winner of the Best of Innovation Award in the Beauty Tech category and an Innovation Award in the Artificial Intelligence category at CES 2027.

    Nach der Auszeichnung seines „Scar Beauty Device" auf der CES 2026 sicherte sich Kolmar Korea mit „ChromaFlow", einem KI-gestützten System zur Herstellung individuell abgestimmter Lippenfarben, erneut die höchste Auszeichnung. Die Erfolge in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf internationaler Ebene unterstreichen die technologische Leistungsfähigkeit von Kolmar Korea und seine führende Stellung in der sich wandelnden K-Beauty-Branche.

    Auf der CES 2027, die vom 6. bis 9. Januar 2027 in Las Vegas stattfindet, wurde ChromaFlow mit dem „Best of Innovation Award" in der Kategorie Schönheitstechnologie und einem „Innovation Award" in der Kategorie Künstliche Intelligenz ausgezeichnet. Auch das KI-gestützte Hautpflegegerät „LumiJet Pro" von Kolmar Korea erhielt einen Innovation Award in der Kategorie Künstliche Intelligenz, womit das Unternehmen insgesamt drei Auszeichnungen verbuchen konnte.

    Der „Best of Innovation Award" ist die höchste Auszeichnung, die auf der CES verliehen wird und Produkten vorbehalten ist, die in allen Bewertungskriterien die höchsten Punktzahlen erzielen. Die Kategorie Schönheitstechnologie wurde 2025 eingeführt (Samsung Electronics war der erste Preisträger) und Kolmar Korea war 2026 das erste Kosmetikunternehmen, das diese Auszeichnung erhielt. Als Pionier des auf Forschung und Entwicklung ausgerichteten ODM-Modells (Original Development Manufacturing) in Korea ist Kolmar Korea heute weltweit für seine Kompetenzen im Bereich der KI-Transformation (AX) bekannt, mit denen das Unternehmen KI nahtlos in alle Prozesse von der ersten Forschungs- und Entwicklungsphase bis zur Fertigung integriert.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    K-Beauty auf der CES Kolmar Korea gewinnt als erstes Unternehmen zwei Jahre in Folge den Best of Innovation Award in der Kategorie Schönheitstechnologie Das KI-gestützte System „ChromaFlow" für individuell abgestimmte Lippenfarben erhält gleich zwei Auszeichnungen: den „Best of Innovation Award" in der Kategorie Schönheitstechnologie und den „Innovation Award" in der Kategorie KIDas KI-gestützte …
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