Börsenstart USA - 11.11. - US Tech 100 stark +1,59 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der States 30 steht aktuell (15:59:15) bei 52.226,44 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Cisco Systems +3,12 %, NVIDIA +2,73 %, Goldman Sachs Group +2,15 %, Apple +2,09 %, Caterpillar +1,82 %
Flop-Werte: McDonald's -1,10 %, Unitedhealth Group -1,05 %, Amgen -0,89 %, Microsoft -0,55 %
Der US Tech 100 steht bei 28.182,49 PKT und gewinnt bisher +1,59 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +16,80 %, SanDisk Corporation +13,03 %, Nebius Group Registered (A) +11,93 %, Micron Technology +9,45 %, Lumentum Holdings +9,45 %
Flop-Werte: Airbnb Registered (A) -1,57 %, Moderna -1,06 %, Amgen -0,89 %, Vertex Pharmaceuticals -0,76 %, PepsiCo -0,76 %
Der States 500 steht bei 7.584,84 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +13,03 %, Dell Technologies Registered (C) +9,48 %, Micron Technology +9,45 %, Lumentum Holdings +9,45 %, Seagate Technology Holdings +8,66 %
Flop-Werte: Clorox -2,64 %, Molson Coors Beverage Registered (B) -2,40 %, Campbell Soup -2,14 %, General Mills -1,74 %, Brown-Forman Registered (B) -1,72 %
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