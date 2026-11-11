AUTO1 Group sackt um 6,63 % ab und verbucht dritten Verlusttag

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AUTO1 Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,30 % hinnehmen.

Der dritte Verlusttag in Folge setzt die AUTO1 Group weiter unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Mit dem deutlichen Rückgang entwickelt sich die Aktie wesentlich schwächer als der MDAX, der um 0,40 % nachgibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -13,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,02 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -43,32 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,40 % im Plus-Minus-Bereich. AUTO1 Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,41 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von AUTO1 Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,06 %.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,41 % 1 Monat -6,02 % 3 Monate -26,30 % 1 Jahr -40,48 %

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Stand: 11.11.2026, 16:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.